Хватит себя мучить: Врач рассказал, как не провалить первое утро после майских и не «убить» режим окончательно

Резкий переход от праздников к работе требует подготовки организма. Врач-сомнолог Роман Бузунов объяснил, что главная ошибка заключается в попытке лечь спать слишком рано. Сбитый режим продолжает работать по «праздничному» времени. Если лечь в 21:00, сон не придёт до часу ночи. Эксперт посоветовал ложиться позже — в состоянии реальной сонливости.

Сомнолог дал алгоритм действий на вечер 11 мая в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». За 1–2 часа до сна приглушите свет и уберите экраны — это ускорит выработку мелатонина. Запишите задачи на завтра для ментальной разгрузки. Мелатонин в дозе 0,5–1 мг допустим за 1,5–2 часа до сна как вспомогательное средство.

Утро определяет успех дня. Вставайте по будильнику без откладывания. Сразу включите яркий свет или подойдите к окну. Сделайте пятиминутную зарядку, затем выпейте кофе. Врач не рекомендует вставать на час раньше рабочего времени — это усилит дефицит сна. Эксперт добавил, что фиксация правильного подъёма важнее идеального сна. Организм адаптируется к новому режиму за 4–7 дней.

