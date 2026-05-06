«Приснилась куча...»: Уральская лаборантка выиграла почти 23 миллиона в лотерею благодаря сну

Жительница Свердловской области Наталья Плеханова выиграла почти 23 миллиона рублей после того, как увидела сон, который по народной примете сулит крупную прибыль. О необычной удаче лаборанта из города Лесной РИА «Новости» рассказали в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей.

«Приснилась куча сами понимаете чего. Пришла на следующий день на работу и рассказала сон коллеге, на что она сказала, что это точно к деньгам», — рассказала победительница.

Там пояснили, что суперприз в размере 22 987 125 рублей разыграли 22 января 2026 года в 351657-м тираже лотереи.

Приобретать лотерейные билеты Наталья начала в конце прошлого года: обычно по вечерам, вернувшись с работы, она делала это через мобильное приложение. В тот самый день сначала удача улыбнулась ей на 1500 рублей с одного билета. Затем каждый новый купленный билет тоже давал небольшой выигрыш, и в конечном счёте набежало восемь тысяч рублей. А суперприз принёс последний билет, оформленный тогда же.

Женщина трудится лаборантом на государственном предприятии и одна растит троих сыновей. В летние месяцы их семья обожает проводить время на даче, возясь с огородом. Выигранные деньги она планирует потратить так: помочь старшему сыну с машиной, а оставшееся пустить на покупку недвижимости.

Ранее сообщалось, что житель Москвы выиграл в лотерею суперприз — больше 33 миллионов рублей, не угадав ни одного числа. Счастливчиком оказался участник 169 218-го тиража лотереи «Всё или ничего» Роман Т. Розыгрыш прошёл 16 марта 2026 года. В компании объяснили, что по правилам суперприз можно получить двумя способами: угадать все 12 чисел из 24 или не угадать ни одного.