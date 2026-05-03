Воробей принёс мужчине добрый знак и лотерейный куш на 66 млн рублей

В американском штате Огайо мужчина принял воробья за добрую примету и выиграл в лотерею 879 тысяч долларов (около 66 миллионов рублей). Об этом пишет People.

Визунчик рассказал, что однажды обедал в машине, и к нему залетел воробей, сел на пол перед пассажирским креслом. Ему показалось, что это знак удачи. На следующей неделе он купил три лотерейных билета.

Первый билет ничего не дал, а на втором он увидел, что выиграл 120 тысяч долларов. Он сразу позвонил жене и радостно сообщил, что они наконец разбогатели. Дома супруга внимательнее изучила билет и поняла, что на самом деле выигрыш — 10 тысяч долларов ежемесячно в течение 20 лет (в сумме 2,4 миллиона долларов). Но мужчина выбрал единовременную выплату.

Как потратить деньги, супруги пока не решили — собираются посоветоваться с финансовым консультантом.

А житель Москвы выиграл в лотерею суперприз — больше 33 миллионов рублей, не угадав ни одного числа. Счастливчиком оказался участник 169 218-го тиража лотереи «Всё или ничего» Роман Т. Розыгрыш прошёл 16 марта 2026 года. В компании объяснили, что по правилам суперприз можно получить двумя способами: угадать все 12 чисел из 24 или не угадать ни одного.