Пьяный в зал не пройдёт: Эксперт объяснил, когда фитнес-клуб вправе отказать клиенту

Посетитель в состоянии опьянения нарушает правила безопасности — это даёт право расторгнуть договор. Эксперт по фитнесу Эмиль Халимов пояснил, когда клуб блокирует абонемент клиента.

Халимов сослался на статью 782 ГК РФ. Исполнитель вправе отказаться от договора, если клиент виноват в невозможности оказания услуг. Правила клуба становятся частью договора после акцепта оферты. Суд принимает основания, связанные с безопасностью и порядком — передача карты постороннему, повторные нарушения, агрессия, появление в нетрезвом виде. Условия без внятной причины суд признаёт ничтожными, пишет «Газета.ru».

Клуб обязан письменно уведомить клиента о расторжении и обосновать причину. Без документа блокировку оспорят. Клиент получает акт о нарушении с подписями свидетелей и записью с камер. При расторжении по вине клиента возврат средств не гарантирован. Если клуб отказывается от услуг без вины посетителя, он возмещает убытки полностью.

Кстати, исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта установили, что долгое сидение увеличивает вероятность сердечно-сосудистых болезней. При этом обычные прогулки каждый день не всегда нейтрализуют этот вред. Учёные проанализировали данные с более 15 тысяч фитнес-браслетов.