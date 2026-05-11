Учёные выяснили, что 8 000 шагов в день не спасут сердце, если вы сидите в офисе по 12 часов

Длительное сидение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и ежедневные прогулки не всегда это компенсируют. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта. Результаты работы опубликовал журнал Nature Communications.

Учёные проанализировали данные более 15 тысяч добровольцев. Участники носили фитнес-браслеты для оценки физической активности в среднем 3,7 года. За это время исследование охватило 13 миллионов дней наблюдений. В среднем участники проходили около 7400 шагов в день. При этом они проводили в сидячем положении почти 12 часов ежедневно.

Анализ показал, что долгое сидение связано с повышенным риском ожирения, диабета второго типа, гипертонии, жировой болезни печени, апноэ сна, депрессии и сердечно-сосудистых нарушений. Для большинства состояний физическая активность снижала риски. Например, при гипертонии положительный эффект стабилизировался примерно на уровне восьми тысяч шагов в день.

Однако для ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности ситуация оказалась другой. Даже люди с высоким количеством шагов сохраняли повышенный риск, если проводили много времени сидя. Авторы подчеркивают, что сидячий образ жизни — это отдельный фактор риска. Его нельзя полностью компенсировать тренировками или прогулками.

Исследование также показало, что чрезмерная нагрузка не всегда полезна. Риск ишемической болезни сердца снижался при увеличении шагов до 12 тысяч в день. При очень высоком уровне активности показатели снова ухудшались.

Ранее Life.ru назвал ранние и необычные сигналы болезни Бехтерева. Анкилозирующий спондилит начинается тихо и часто маскируется под «обычный остеохондроз» или последствия сидячей работы. Это воспалительное заболевание позвоночника и суставов, при котором иммунная система атакует связки и суставные соединения, со временем приводя к их окостенению и утрате подвижности. Чем раньше распознать первые признаки, тем больше шансов замедлить процесс и сохранить нормальную подвижность.