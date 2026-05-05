Кровоснабжение ограничено: Названы 5 скрытых причин мучительной боли в пятке

Пяточная шпора образуется из-за хронического воспаления и микротравм подошвенной фасции. Об этом рассказал врач-невролог, мануальный терапевт, остеопат Александр Евдокимов.

Причинами могут быть лишний вес, нарушение обмена веществ, плоскостопие, а также хронические болезни — сахарный диабет, подагра и артрит. По словам медика, нарост может возникнуть и после непривычной физической нагрузки, например длительной ходьбы.

Проблема часто становится хронической из-за недостаточного кровоснабжения места крепления фасции к пятке, что замедляет заживление.

«Чаще всего от этого заболевания страдают люди старше 35 лет, женщины, особенно во время беременности из-за набора веса и размягчения связок, спортсмены и люди с избыточным весом», — добавил Евдокимов в беседе с «Вечерней Москвой».

