Сиамские близнецы и мертвая земля после США: как Америка залила ядом пол-Индокитая Оглавление От борьбы с партизанами к масштабной отравляющей операции Как США уничтожили экологию Индокитая и почему там много раковых больных Как досталось Лаосу и Камбодже Попытка восстановления справедливости 65 лет назад, 10 августа 1961 года, США приступили к распылению химических дефолиантов на территории Южного Вьетнама. Как это было и к каким последствиям в Индокитае привело — в материале Life.ru. 9 августа, 22:15 Без срока давности: зачем США травили Индокитай гербицидами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

От борьбы с партизанами к масштабной отравляющей операции

По итогам Второй мировой войны территория Вьетнама оказалась под оккупацией Франции. Это привело к началу Первой войны в Индокитае. Объединённые силы коммунистов и националистов вели борьбу с колониальной администрацией. Противостояние продлилось почти 8 лет и завершилось фактическим разделением Вьетнама на северную и южную части. На севере господствовали коммунисты, а на юге оставались колониальные силы французов. Предполагалась, что объединение страны произойдёт после всеобщих выборов 1956 года. Но годом ранее на юге страны было провозглашено создание Республики Вьетнам, власти которой были ориентированы на Запад. На севере возникла Демократическая Республика Вьетнам, где у власти были коммунисты. При этом в Южном Вьетнаме было немало сторонников социалистического движения, чем решили воспользоваться на севере. Они начали оказывать финансовую поддержку и де-факто создавать партизанское движение, направленное на свержение режима Нго Динь Зьема.

В 1960 году в Южном Вьетнаме вспыхнуло восстание, которое привело к гражданской войне внутри Республики Вьетнам. При этом если партизан поддерживали коммунисты, то официальные власти получали помощь от США, которые в дальнейшем ввели свои войска на территорию страны.

Во Вьетнаме американские военные столкнулись с проблемой: значительная часть боевых действий проходила в густых тропических лесах и сельской местности. Джунгли обеспечивали партизанским формированиям возможность скрытного передвижения, создания баз снабжения и организации засад. В этих условиях американское командование рассматривало применение химических средств как способ изменить саму окружающую среду, в которой велись боевые действия. В 1961 году администрация президента Джона Кеннеди одобрила использование гербицидов во Вьетнаме. Первые операции проводились ограниченными силами, однако уже вскоре масштабы применения начали быстро увеличиваться. Бомбардировки химикатами проводились в рамках операции Ranch Hand.

Главными целями операции были:

— уничтожение лесного покрова в районах предполагаемого присутствия партизан;

— разрушение сельскохозяйственной базы противника;

— облегчение действий американских и южновьетнамских войск.

Американское руководство первоначально рассматривало эти вещества не как классическое химическое оружие, предназначенное для поражения людей, а как средство изменения окружающей среды. Именно этот аргумент впоследствии стал одним из центральных в юридических и политических спорах вокруг программы.

Американская армия использовала несколько типов химических смесей, получивших условные обозначения по цвету маркировочных полос на контейнерах. Наиболее известный состав — Agent Orange — представлял собой смесь двух гербицидов: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-D) и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4,5-T). В результате их применения выделялись диоксины, которые относятся к устойчивым органическим загрязнителям. Они способны сохраняться в окружающей среде, накапливаться в тканях живых организмов и передаваться по пищевой цепи. Agent Orange применялся прежде всего для уничтожения лесов и растительности вдоль транспортных маршрутов, рек и районов предполагаемого размещения сил противника.

Против сельскохозяйственных культур использовалась смесь Agent Blue, основным действующим веществом которой был какодилат натрия — соединение мышьяка. Его целью было уничтожение рисовых полей и других источников продовольствия в районах, которые американские военные связывали с поддержкой партизан.

По данным американских и международных исследований, в период с начала 1960-х до 1971 года американская авиация распылила во Вьетнаме 76 миллионов литров различных гербицидов. Зоны обработки охватывали значительную часть территории Южного Вьетнама. Особенно сильно пострадали районы дельты Меконга, Центрального нагорья, южные провинции вдоль границы с Камбоджей.

Что такое «агент оранж» и как он повлиял на экологию. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как США уничтожили экологию Индокитая и почему там много раковых больных

Южный Вьетнам стал главным регионом, где проявились долгосрочные последствия химической кампании. Миллионы людей жили на территориях, которые подвергались обработке, употребляли продукты, выращенные на загрязнённых землях, или находились в районах хранения и транспортировки химических веществ. В конечном итоге подобная акция негативно отразилась на здоровье местного населения в нескольких поколениях.

Согласно данным Американской Национальной академии медицины, во Вьетнаме возросли случаи:

— заболевания некоторыми видами рака;

— нарушений работы эндокринной системы;

— заболевания иммунной системы;

— нарушений репродуктивного здоровья.

Оценки количества людей, пострадавших от последствий химических атак американцев, различаются. Вьетнамские организации называют миллионы пострадавших, тогда как международные исследователи указывают, что точное число трудно определить из-за отсутствия полной статистики, сложности установления причинно-следственных связей и различий в методиках подсчёта. При этом называется цифра в 400 тыс. погибших и ставших инвалидами от последствий воздействия химикатов. Кроме того, около полумиллиона детей родились с врождёнными пороками развития и уродствами, включая сиамских близнецов, анэнцефалию, расщепление позвоночника и другие патологии.

Одним из наиболее заметных последствий стало уничтожение тропических лесов и мангровых экосистем. Особенно сильно пострадали мангровые леса региона дельты Меконга. Эти территории имели важное значение, поскольку защищали береговую линию от эрозии, служили местом размножения рыб и других водных организмов, а также поддерживали сложные экосистемы побережья. После массового применения дефолиантов значительные площади мангровых лесов были уничтожены. В некоторых районах восстановление потребовало десятилетий.

Диоксин стал одной из главных экологических проблем из-за своей устойчивости. В отличие от обычных гербицидов, которые могут относительно быстро разрушаться в природе, диоксины способны сохраняться в почве и донных отложениях. Применение химикатов привело к загрязнению почвы на несколько десятилетий, что также не могло не сказаться на экологии региона.

Почему США уничтожали леса в Индокитае. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как досталось Лаосу и Камбодже

Американская химическая кампания затронула и соседние страны Индокитая. Лаос оказался втянут в конфликт из-за своего стратегического положения. Через его территорию проходила сеть маршрутов снабжения, известная как «тропа Хо Ши Мина», которая использовалась Северным Вьетнамом для поддержки сил на юге. Вашингтон рассматривал эти районы как важнейшую часть инфраструктуры противника.

США применяли гербициды в районах, где находились предполагаемые маршруты передвижения северновьетнамских подразделений. Однако ситуация в Лаосе отличается от Вьетнама своими масштабами. В районах применения химических веществ последствия затронули лесные экосистемы, сельское хозяйство, общины, зависевшие от природных ресурсов. Особенно уязвимыми оказались сельские жители, которые использовали леса и землю как источник пищи и дохода. По разным оценкам, в результате бомбардировок Лаоса погибло от 20 до 200 тыс. человек.

В стороне также не осталась и Камбоджа, которая официально сохраняла нейтралитет в первые годы войны во Вьетнаме, однако её восточные районы стали зоной противостояния между американскими, южновьетнамскими и северновьетнамскими силами. США рассматривали приграничные районы Камбоджи как территории, используемые для снабжения и размещения подразделений Северного Вьетнама. Известно, что на камбоджийской территории химические вещества применялись в отдельных приграничных районах, особенно рядом с зонами активности северновьетнамских сил. В Камбодже число жертв бомбардировок оценивается от 50 до 150 тыс. человек.

Попытка восстановления справедливости

В 2004 году группа вьетнамских истцов подала в американский суд на компании, производившие Agent Orange. Они утверждали, что производители должны нести ответственность за последствия применения химических веществ. Однако американские суды отклонили иск, указав, что производители действовали по государственным контрактам и что юридические основания для ответственности отсутствуют.

История применения американских химических дефолиантов во Вьетнаме остаётся одной из наиболее позорных страниц в мировой истории. Южный Вьетнам столкнулся с долгосрочным воздействием на здоровье населения и окружающую среду. Лаос и Камбоджа также оказались вовлечены в региональную систему военных операций.

Применение США 76 млн литров токсичных химических веществ, сброс более 2,7 млн тонн боеприпасов на территории трёх государств, гибель сотен тысяч и страдания миллионов мирных жителей, загрязнение окружающей среды — всё это с лёгкостью можно назвать одним из наиболее масштабных военных преступлений второй половины прошлого столетия.

Авторы Альмир Хабибуллин