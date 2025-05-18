Хо Ши Мин: От кочегара до идола Вьетнама — секретный дневник, работа на высокой кухне и запретная любовь к китаянке 19 мая Вьетнам отметит 135-ю годовщину со дня рождения легендарного Хо Ши Мина — первого президента независимой республики и основателя Вьетконга. Его жизнь окутана множеством тайн. Подробнее — в материале Life.ru. 17 мая, 21:15 Дядюшка Хо стал культовой фигурой ещё при жизни. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / В. Савостьянов, В. Кошевой В, © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Вереница имён

Человек, известный миру как Хо Ши Мин (Хо Ти Мин), родился 19 мая 1890 года в провинции Нгеан вьетнамской территории Французского Индокитая. И при рождении его звали вовсе не так, как мы знаем. Мальчика нарекли Нгуен Шинь Кунг. По вьетнамской традиции перед поступлением в школу он взял ещё одно — Нгуен Тат Тхань, что значит «Нгуен-триумфатор».

В возрасте 21 года будущий лидер Вьетнама нанялся матросом на корабль под именем Ван Ба. Во Франции он взял псевдоним Нгуен Ай Куйок — «Нгуен-патриот», так как уже вовсю увлекался идеями деколонизации и готовился вступить в Коминтерн.

В молодости Хо Ши Мин носил имя Нгуен Ай Куйок. Фото © Wikipedia / Agence de presse Meurisse

Впоследствии, работая в Китае по линии Коминтерна по налаживанию связей с вьетнамскими эмигрантами, носил имена Ли Цюй и товарищ Выонг. Бежав из Китая после переворота Чан Кайши и риска быть арестованным, пересёк Европу, побывав в Москве, и на перекладных прибыл в Сиам (Таиланд). Тут он стал известен как Тхау Тин.

Имя, под которым он прославился на весь мир, — «Хо-просветитель», Хо Ши Мин — предположительно, взял в 40-х годах при создании Вьетминя — организации, нацеленной на вооружённую борьбу с японскими милитаристами и французскими колонизаторами. А прозвище Дядюшка Хо получил от благодарных соотечественников. Такая форма обращения во Вьетнаме свидетельствует о глубоком уважении.

Поэт и философ

Хо Ши Мин очень любил литературу и писал стихи, причём на вьетнамском и китайском языках. Самое известное произведение — «Тюремный дневник», написанное во время нахождения в гоминьдановской тюрьме в 1942-1943 годах по обвинению в шпионаже. В целях конспирации дневник писался рисовым отваром и древними китайскими иероглифами. Дядя Хо писал произведения по следам событий, например, о Второй мировой войне:

«Вновь пять материков в огне кровавом —

И то нацистских дьяволов вина.

Вся Азия японцев бьёт и бьёт.

Велик народ иль мал — он восстаёт».

Несмотря на очевидные способности, Хо Ши Мин не называл себя поэтом. Фото © Getty Images / Apic

Дядя Хо также поэтично воспевал и природу, и луч солнца, заглядывающий в камеру, и аромат увядшей неподалёку розы, «луну-колдунью», народные будни и праздники. Фигурируют в работе чиновники-мандарины, конвойные, горожане, простые рабочие. Конечно же, есть строки и о борьбе:

«Рис от лущенья стонет и болеет,

Но в ступке, словно хлопок, он белеет.

Так в жизни: настоящий человек

Все муки победит и одолеет».

Дядюшка Хо почти не расставался с пишущей машинкой. Фото © Getty Images / Pictures from History

«Тюремный дневник» Хо Ши Мина сравнивают со знаменитой «Моабитской тетрадью» татарского поэта, героя Советского Союза Мусы Джалиля и «Репортажем с петлёй на шее» чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика, написанными в нацистских застенках.

В 1945 году, уже наконец-то на родине, Дядюшка Хо завершил своё радиообращение к согражданам по случаю вьетнамского Нового года такими словами:

«Когда закончится победою война,

Мы тост поднимем и отведаем вина.

Пускай в семье родной сегодня многих нет,

Зато все вместе встретят новый, мирный Тэт»

С тех пор такое стихотворное пожелание стало традицией. При этом Хо Ши Мин отрицал свои способности. Посетивший Вьетнам в 1958 году советский поэт Павел Антокольский на встрече с дядюшкой Хо рассказал тому, что его стихи опубликованы в одном из журналов. В ответ лидер рассмеялся.

— Ну какой же я поэт, помилуйте, что вы! Просто в годы сопротивления, когда мы скрывались в пещерах и джунглях севера, у всех у нас было, к сожалению, много свободного времени. Вот мы и баловались стихами — и я, и другие товарищи. Во Вьетнаме все пишут стихи, — сказал тогда Хо Ши Мин.

Любимый литературный приём Дядюшки Хо — замена негативных слов. Например, оборот «без этого невозможно» он менял на «только это может». Фото © Getty Images / Pictures from History

Именно Антокольский позднее перевёл стихи Дядюшки Хо на русский язык. Константин Симонов, также побывавший во Вьетнаме, называл труды Хо Ши Мина примером любви к жизни и природе и силы духа.

В молодости, живя в Париже и уже вступив в Коммунистическую партию Франции, Хо Ши Мин основал газету «Пария» и был не только её редактором, но и автором большинства материалов и карикатуристом. Он даже написал сатирическую пьесу «Бамбуковый дракон», обличавшую тогдашнего марионеточного императора Вьетнама Кхай Диня. В ответ сайгонская колониальная пресса выпустила на драматурга памфлет.

Находясь некоторое время в 20-х годах в Москве, будущий лидер Вьетнама продолжал работать над статьями для «Парии» и был активным внештатным корреспондентом коминтерновского международного журнала «Инпрекорр». Выпускал он статьи и для советских газет. А в 1925 году в Париже вышла его книга «Суд над французским колониализмом», экземпляры которой удалось переправить во Вьетнам. Там она уже тогда завоевала невероятную популярность.

Писал Дядюшка Хо и политические и философские статьи, которые впоследствии легли в основу идеологии Коммунистической партии Вьетнама. В своих работах он сопоставлял учения Конфуция, Иисуса Христа, Маркса и Сунь Ятсена, находя в них общую черту — стремление к благополучию общества. Отмечал он и необходимость следовать моральным нормам. В 1990 году ЮНЕСКО признала первого лидера Вьетнама выдающимся не только политическим, но и культурным деятелем.

Тайная любовь

В «Тюремном дневнике» были обнаружены и лирические стихи — при этом официальной семьи лидер независимого Вьетнама не имел. Но молва утверждает, что у него с 1926 года были отношения с некоей китаянкой Тан Тует Минь (Цзэн Сюэмин), но они скоро распались из-за бурной деятельности революционера. К тому же Хо был скоро вынужден бежать в Гонконг из-за переворота Чан Кайши.

«Мы на прощанье друг другу клялись, Что свидимся снова, когда созреет рис. Но рис уже собран, перепахано поле, — А я на чужой стороне, в неволе», — писал Хо Ши Мин, явно сетуя на разлуку.

Встречаются и несколько четверостиший, посвящённых «далёкому другу». Предположительно, речь здесь идёт именно о возлюбленной. Также, по некоторым данным, колониальные власти Британии и Франции перехватили несколько писем Хо Ши Мина к Тан Тует Минь, которые он писал ей из Гонконга и Сиама. Французский писатель Даниэль Эмери уже в 1990-х утверждал, что якобы видел их в Центре заморских архивов.

Но существование таинственной дамы сердца дядюшки Хо отрицается во Вьетнаме. Директора его музея называли информацию о Тует Минь спекуляцией и интернет-уткой.

Ученик «короля поваров»

В молодости будущий дядюшка Хо некоторое время был в команде помощников знаменитого тогда на всю Европу шеф-повара, автора книги «Кулинарный путеводитель» Огюста Эскофье, работавшего в лондонском отеле «Карлтон» и дававшего обеды самым знатным особам, в том числе британской королевской семье и Николаю II. Кайзер Вильгельм назвал его императором поваров. Эскофье считается изобретателем системы меню a la carte и способа консервации соусов в бутылочках, а о его блюдах в прямом смысле ходили легенды. Актриса Сара Бернар говорила, что ради омлета от Эскофье она готова на всё.

В бригаде у известного шефа молодой Хо Ши Мин учился, в частности, искусству выпечки. Доподлинно не известно, что именно он усвоил, но не исключено, что дядюшка Хо был не только хорошим литератором и политиком, но и пекарем.

Рабочий и аскет

Тогдашний президент Чили Сальвадор Альенде охарактеризовал Хо Ши Мина одним словом: «скромность». Дядюшка Хо, ставший кумиром народа, носил обычную тканую одежду, иногда полувоенный френч и крестьянские сандалии из резиновых покрышек. Питался преимущественно рисом с овощами, но очень любил курить. Его слабостью были американские сигареты — он всегда носил их с собой и угощал спутников.

Хо Ши Мин знал и крестьянский труд. Фото © Getty Images / ullstein bild

Практически всю молодость Хо Ши Мин провёл в странствиях по миру. До своего отъезда из Вьетнама в 20 лет успел недолго поработать учителем. За рубежом — во Франции, Великобритании, США — параллельно с изучением социализма и подготовкой деклараций освобождения Индокитая работал матросом, грузчиком, дворником, истопником, фотографом и ретушёром, оформлял рекламные вывески.

Хо Ши Мин отказался от проживания в большой президентской резиденции и попросил построить в её дворе традиционный домик на сваях, причём без туалета. Его пожелание выполнили. На первом этаже жилья расположился зал заседаний с длинным столом и бамбуковыми стульями. На втором — спальня и кабинет площадью по 10 квадратных метров. В кабинете располагалась любимая пишущая машинка президента — «Бабетта».

Домик Дядюшки Хо стоит позади президентского дворца. Фото © Wikipedia / Grossbildjaeger

К домику ведёт дорожка, окружённая деревьями манго, кустами жасмина, розами и орхидеями. Рядом — пруд с рыбами, которых Дядюшка Хо любил кормить. В саду посажены деревья, присланные в подарок со всей страны и из-за границы.

Чем Хо Ши Мин поразил советскую элиту

Хо Ши Мин неоднократно бывал в нашей стране. Первый его приезд в 1923 году был ещё по программе Коминтерна. Осип Мандельштам, бывший тогда корреспондентом, взял у вьетнамца интервью для «Огонька».

12 июля 1955 г. Заведующий Протокольным отделом Министерства иностранных дел СССР Фёдор Фёдорович Молочков, председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов и глава правительственной делегации ДРВ, президент, премьер-министр Демократической Республики Вьетнам, председатель ЦК Партии трудящихся Вьетнама (ПТВ) Хо Ши Мин, (справа налево на первом плане) во время торжественной церемонии встречи на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе. Фото © ТАСС

— Единственный анамит в Москве, представитель древней малайской расы. Он почти мальчик, худой и гибкий, в вязаной шерстяной телогрейке. Говорит по-французски, на языке угнетателей, но французские слова звучат тускло и матово, как приглушённый колокол родной речи, — так описал Мандельштам будущего президента, отметив его сдержанность и воспитанность.

В том интервью тогда ещё Нгуен Ай Куок рассказал о бесправии вьетнамских крестьян, в своей массе не знающих о том, что делается в мире, как колонизаторы ввели обязательное употребление алкоголя и заставляют по квотам покупать водку, перегнанную из самого дешёвого риса. С горечью будущий Хо Ши Мин отметил, что ему пришлось покинуть родину в том числе и для изучения работ европейских философов, в частности Руссо и Монтескьё, ведь во Вьетнаме они запрещены.

Зимой 1924 года, когда умер Владимир Ленин, Хо Ши Мин посетил его проводы. Ему пришлось отстоять большую очередь, из-за чего он даже получил обморожение, так как был легко одет.

В октябре-ноябре 1952-го Хо Ши Мин также находился в СССР. Тогда он принял участие в 19-м съезде ВКП(б) и направил Сталину письма, в которых просил о поставках вооружения, и представил проект аграрной программы. Доподлинно неизвестно, принимал ли Сталин его лично. Но советский вождь получил от лидера Вьетминя записку:

Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко, президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин, заместитель председателя Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин (слева направо на первом плане), члены Президиума ЦК КПСС Николай Михайлович Шверник и Леонид Ильич Брежнев (в центре слева направо на втором плане) во время церемонии встречи на Внуковском аэродроме, 1957 г. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

— Сегодня я уезжаю в свою страну. Горячо благодарю Вас за всё, что Вы для меня сделали. Обещаю Вам хорошо работать в осуществлении аграрной программы и ведении нашей патриотической войны. Надеюсь, что через два или три года я смогу возвратиться, чтобы дать Вам отчёт о результатах нашей работы. Желаю Вам крепкого здоровья и очень долгой жизни, крепко обнимаю. Дин, — написал Хо Ши Мин Сталину.

Не хотел славы

Дядюшка Хо называл всех вьетнамских детей своими племянниками. Фото © РИА «Новости» / Анатолий Ештокин

Дядюшка Хо, видя, что стал идолом ещё при жизни, не хотел, чтобы после смерти вокруг его имени складывался культ. Он завещал разделить свой прах и похоронить его в трёх частях Вьетнама. Но его тело забальзамировали и поместили в мавзолей в Ханое, где оно находится до сих пор.

Хо Ши Мина продолжают почитать по всему Вьетнаму — ему даже посвящают храмы и домашние алтари, а выйдя из его мавзолея, многие обходят здание по кругу, как буддистскую святыню.

Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое. Фото © Wikipedia / Gregor Dodson

Баллада из Шотландии

Самая известная песня о Дядюшке Хо — «Баллада о Хо Ши Мине» со звучным речитативом «Хо, Хо, Хо Ши Мин» — была написана, как ни странно, вовсе не во Вьетнаме, а очень далеко от Азии. Её автор — шотландский поэт Юэн Маккол, вдохновившийся смелостью вьетнамцев и их победой над французами в битве при Дьенбьенфу в 1954 году.

В 1967 году, когда США уже вторглись во Вьетнам, сам Маккол исполнил её на фестивале в Гаване, где она получила первое место и тут же стала популярной в западных прогрессивных кругах. На вьетнамский язык хит перевёл певец Куанг Хунг, и с тех пор баллада считается чуть ли не народной.

В СССР в 1969 году тоже была исполнена антиамериканская песня, которая так и называлась — «Руки прочь от Вьетнама», правда, сам Хо Ши Мин в ней не упоминается. Свои строки Дядюшке Хо посвящал и чилийский патриотический певец Виктор Хара.

Память







Хо Ши Мин изображается на всех вьетнамских банкнотах начиная с 1945 года — года свержения японского правительства и провозглашения независимости Вьетнама. Эта традиция сохраняется и сейчас, на деньгах нового образца.

После смерти Хо Ши Мина в 1969 году арабская националистическая организация «Народный фронт освобождения Персидского залива» дала его имя одному из своих фронтов.

Портрет Дядюшки Хо до сих пор на всех вьетнамских купюрах. Фото © ТАСС / Игорь Скабелин

В России памятников Дядюшке Хо несколько: в Москве, Петербурге, Ульяновске и Владивостоке. И московский монумент очень отличается от канонического скульптурного изображения — здесь портрет Хо Ши Мина выбит на солнечном диске, а на постаменте значится цитата вьетнамского лидера «Нет ничего дороже независимости, свободы». По традиции, 19 мая каждого года к памятнику приходят сотрудники вьетнамского посольства в Москве, студенты из республики и те, кто помогал строить Вьетнам, — почтить память одного из самых знаменитых уроженцев Востока.

Авторы Екатерина Субботина