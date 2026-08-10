Секреты реки Дунай, раскрытые засухой: от шерстистого мамонта до мотоцикла времен нацистов

Европейская жара заставила Дунай буквально отдать свои тайны. Из воды появляются вещи, которые река скрывала десятилетиями и даже тысячелетиями: кости шерстистого мамонта, затопленные корабли нацистской Германии, противотанковые мины, останки солдат и мотоцикл времён Второй мировой войны.



Причина этого неожиданного «музея под открытым небом» совсем не романтична. Из-за продолжительной засухи уровень воды в одной из крупнейших рек Европы местами опустился до рекордных отметок. И чем дальше отступает Дунай, тем больше прошлого появляется на его берегах.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дунай обмелел до исторического минимума, из-за чего возникли проблемы с судоходством, а из воды показались древний мост и останки мамонта.

На дне Дуная нашли останки шерстистого мамонта

Одна из самых необычных находок появилась в Болгарии. Житель деревни Ряхово заметил на обмелевшем участке Дуная крупные кости и сообщил о них специалистам. На место приехали сотрудники Регионального исторического музея в Русе.

Исследователи обнаружили челюсть, фрагменты бивней, часть лопатки и бедренную кость. Предположительно, останки принадлежали шерстистому мамонту — животному, населявшему Европу во время ледникового периода.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Получается почти невероятная временная вилка: по одному и тому же обнажившемуся руслу можно буквально перейти от следов животных ледникового периода к событиям XX века.

Из воды показался целый флот нацистской Германии

У сербского города Прахово пейзаж выглядит ещё более сюрреалистично. Из обмелевшего Дуная снова выступили ржавые корпуса немецких военных кораблей времён Второй мировой.

Осенью 1944 года отступавшие немецкие силы затопили здесь большое количество собственных судов. Историки оценивают их число примерно в 200. Корабли должны были создать препятствие на Дунае и затруднить продвижение советских войск. Сейчас не менее двух десятков затонувших судов можно увидеть с берега.

Но подходить к ним слишком близко — плохая идея. Некоторые корабли могут по-прежнему содержать боеприпасы и взрывчатку. То, что для туриста выглядит как декорация к историческому фильму, для судоходства остаётся вполне реальной опасностью. Это не единственная такая находка последних дней: ранее в Баренцевом море обнаружили немецкий транспорт, затонувший в 1942 году

В центре Будапешта появился немецкий мотоцикл

Дунай хранит не только большие корабли. В Будапеште низкая вода открыла мотоцикл времён Второй мировой войны, который десятилетиями лежал среди камней и речного ила.

По предварительным данным, это немецкий DKW NZ 350-1 — модель, использовавшаяся вермахтом. Вместе с техникой специалисты обнаружили останки двух немецких военнослужащих. Их жетоны сохранились, что может помочь установить личности погибших.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Рядом нашли и куда более опасное наследие войны — несколько немецких противотанковых мин Tellermine 35. Среди предметов оказался также «Кубанский щит» — награда, которой отмечали военнослужащих вермахта, участвовавших в боях на Кубанском плацдарме в 1943 году.

Фактически участок современного европейского мегаполиса на несколько дней превратился в раскоп Второй мировой войны — просто потому, что вода отошла дальше обычного.

А под водой обнаружился ещё и мост римского императора

Если двигаться вниз по реке в Болгарию, Дунай позволяет заглянуть ещё глубже в прошлое.

Около деревни Гиген из-за исключительно низкого уровня воды стали хорошо видны части основания древнего моста Константина. Сооружение связало берега современного Дуная ещё в IV веке нашей эры и было торжественно открыто при императоре Константине I в 328 году.

Мост протянулся более чем на два километра и считался одним из масштабных инженерных сооружений поздней Римской империи. Просуществовал он, правда, сравнительно недолго — около четырёх десятилетий. Теперь археологи получили редкую возможность изучить скрытые обычно водой конструкции с воздуха и с помощью дронов.

Так засуха буквально сложила в одном русле несколько исторических эпох: Римскую империю, ледниковый период и Вторую мировую войну, а археологи продолжают находить предметы, скрытые веками.

Что уже отдал Дунай: из-за сильной жары и засухи река обмелела и обнажила останки мамонта, древнеримский мост, затопленные корабли времён Второй мировой, военный мотоцикл, боеприпасы и останки солдат.

Дунай мелеет настолько, что проблема уже не только в археологии

За эффектными находками скрывается куда менее захватывающая реальность. Дунай — не археологический объект, а одна из важнейших транспортных и энергетических артерий Европы.

Из-за низкой воды судам приходится сокращать загрузку, отдельные круизные маршруты отменяются, а суда рискуют сесть на мель. В Болгарии почти 200 пассажиров пришлось эвакуировать с круизного теплохода после того, как он попал на отмель.

Ещё серьёзнее ситуация в энергетике. Венгрия была вынуждена резко сократить работу АЭС «Пакш», использующей воду Дуная для охлаждения, а в Румынии власти пошли на чрезвычайные меры, чтобы направить дополнительный поток воды к АЭС «Чернаводэ». 10 августа румынские власти сообщили, что проведённые работы позволили продлить работу оставшегося реактора ещё примерно на девять дней.

Река превращается в машину времени — но цена слишком высока

На фотографиях обмелевший Дунай выглядит почти завораживающе. Вот из грязи торчит челюсть мамонта, чуть дальше ржавеет военный корабль, а посреди современного Будапешта археологи и специалисты по военным захоронениям извлекают из речного дна немецкий мотоцикл.

Фото © ТАСС / АР / Vadim Ghirda

Но все эти находки появились не потому, что Европе внезапно невероятно повезло с археологией.

Продолжительная жара и засуха довели уровень воды до экстремально низких значений. В начале августа температурные рекорды были обновлены сразу в нескольких странах Центральной и Восточной Европы: в Австрии температура достигала 41,2 °C, а в соседних государствах столбики термометров также поднимались выше 40 °C.

Поэтому Дунай сейчас действительно напоминает машину времени. С каждым новым метром обнажившегося берега он показывает очередную страницу европейской истории — от мамонтов до Второй мировой. Только запускает эту машину времени не археологическая экспедиция, а одна из самых тяжёлых засух последних лет.