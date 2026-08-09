В Румынии завершена операция по затоплению четырёх барж в рукаве Дуная

Национальная администрация Apele Române («Румынские воды») сообщила о завершении операции по контролируемому затоплению четырёх барж в рукаве Бала на Дунае. Мера направлена на увеличение притока воды к единственной в стране атомной электростанции в Чернаводэ, которая используется для охлаждения реакторов. Затопление проходило в два этапа: две баржи были погружены 7 августа, ещё две — 8 августа. Ранее операцию несколько раз переносили из-за сильных подводных течений.

По замыслу специалистов, затопленные суда будут выполнять функцию двух искусственных порогов, которые помогут перенаправить часть дунайской воды в рукав Старый Дунай, ведущий к АЭС. Ожидается, что уровень воды у станции поднимется на 2–4 сантиметра. Первые результаты операции станут известны не раньше вечера 9 августа.

Напомним, из-за аномальной засухи и рекордного обмеления Дуная 28 июля был остановлен первый энергоблок Чернаводэ. Второй блок также оказался под угрозой остановки. Ранее, 3 августа, военные подорвали часть скалы в рукаве Бала, чтобы создать подводный порог и улучшить гидрологическую ситуацию. Это дало некоторый эффект, но, по признанию властей, обстановка остаётся напряжённой.

Румынская АЭС в Чернаводэ с двумя действующими реакторами обеспечивает около 20 процентов электроэнергии страны. В связи с засухой в Румынии ужесточили меры экономии энергопотребления для промышленности, госучреждений и населения.

Ранее сообщалось, аномальная жара накрыла Центральную и Восточную Европу, сместившись с западной части континента. Температура выше 40 градусов вызвала рекордное обмеление рек, остановку атомных электростанций и многомиллиардный урон экономике. Правительство призвало граждан и бизнес сократить потребление электричества в вечерние часы.