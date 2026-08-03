В Нидерландах из-за рекордной засухи закрывают каналы для экономии пресной воды

В нидерландском регионе Делфланд, расположенном между Гаагой и Роттердамом, с 5 августа вводится строгий режим экономии воды. Как сообщает Binnenlands Bestuur, местное управление водных ресурсов приняло решение полностью закрыть каналы для судоходства. Ожидается, что эта мера позволит сохранять до одного кубометра пресной воды в секунду.

Одновременно с этим вводится запрет на забор воды из водоемов для любых нужд. Ограничение касается фермеров, владельцев теплиц, природоохранных организаций, а также спортивных объектов (полей для гольфа и конных баз). Кроме того, жителям региона запрещено использовать воду из каналов для полива приусадебных участков.

Представитель совета по управлению водными ресурсами Стейн ван Боксмеер охарактеризовал состояние водных запасов в регионе как критическое, подчеркнув вынужденный характер вводимых ограничений. По его словам, стремительное истощение ресурсов требует немедленных действий для обеспечения безопасности дамб, сохранения экосистем и поддержания надлежащего качества воды.