В Нидерландах из-за рекордной засухи закрывают каналы для экономии пресной воды
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benjamin B
В нидерландском регионе Делфланд, расположенном между Гаагой и Роттердамом, с 5 августа вводится строгий режим экономии воды. Как сообщает Binnenlands Bestuur, местное управление водных ресурсов приняло решение полностью закрыть каналы для судоходства. Ожидается, что эта мера позволит сохранять до одного кубометра пресной воды в секунду.
Одновременно с этим вводится запрет на забор воды из водоемов для любых нужд. Ограничение касается фермеров, владельцев теплиц, природоохранных организаций, а также спортивных объектов (полей для гольфа и конных баз). Кроме того, жителям региона запрещено использовать воду из каналов для полива приусадебных участков.
Представитель совета по управлению водными ресурсами Стейн ван Боксмеер охарактеризовал состояние водных запасов в регионе как критическое, подчеркнув вынужденный характер вводимых ограничений. По его словам, стремительное истощение ресурсов требует немедленных действий для обеспечения безопасности дамб, сохранения экосистем и поддержания надлежащего качества воды.
Ранее Life.ru писал, что аномальная жара и снижение уровня воды в реках вынуждают ряд европейских стран ограничивать работу атомных электростанций или готовиться к их остановке. Во Франции энергокомпания EDF остановила три ядерных реактора, а ещё на восьми снизила мощность. Ограничения также связаны с высокой температурой и нехваткой воды для охлаждения. С проблемой столкнулась и Румыния. На АЭС в Чернаводэ вывели из эксплуатации один из двух реакторов. В Венгрии предупредили о возможном энергетическом кризисе из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Премьер назвал ближайшие пять дней критическими, так как низкий уровень воды вынудил Венгрию временно остановить работу атомной электростанции «Пакш».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.