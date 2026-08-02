Премьер Венгрии назвал ближайшие пять дней критическими для страны

В Венгрии предупредили о возможном энергетическом кризисе из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Премьер-министр страны Петер Мадьяр в своём блоге в соцсетях назвал ближайшие пять дней критическими.

По его словам, из-за обмеления реки АЭС «Пакш» с понедельника может полностью прекратить выработку электроэнергии. Утром уровень Дуная в районе станции опустился до отметки -133 см.

Остановка последнего работающего энергоблока произойдёт при дальнейшем снижении воды до -134 см. Власти связывают ситуацию с сильной жарой, которая в ближайшие дни может принести температуру до +40 °C.

Ранее Мадьяр сообщил о полной остановке АЭС «Пакш» из-за рекордного обмеления Дуная. Станция, обеспечивающая почти половину электроэнергии страны, впервые за 44 года прекратит работу.