В Венгрии впервые за 44 года отключат единственную в стране АЭС

Рекордно низкий уровень воды в Дунае вынудил Венгрию временно остановить работу атомной электростанции «Пакш». Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Предпоследний энергоблок станции отключат 2 августа в 2:30 по мск. АЭС «Пакш» является крупнейшим объектом атомной энергетики Венгрии и обеспечивает почти половину электроэнергии страны.

«Завтра [утром], впервые за 44 года, она будет полностью остановлена», — написал Мадьяр в соцсетях.

Одной из причин критического падения уровня воды стала продолжительная экстремальная жара. Власти Венгрии ранее ввели третий, самый высокий уровень опасности из-за погодных условий на всей территории государства.

Вода из Дуная используется для охлаждения оборудования электростанции, поэтому её недостаток влияет на возможность нормальной работы объекта. По словам Мадьяра, остановка АЭС может продлиться несколько недель.

АЭС «Пакш» расположена примерно в 100 километрах от Будапешта и является единственной атомной станцией в Венгрии. На объекте работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Ранее Life.ru рассказывал, что Правительство Венгрии отправило в отставку гендиректора компании Paks II Atomeromu Zrt Гергея Якли, отвечающей за строительство АЭС «Пакш-2».