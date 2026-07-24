В Венгрии уволили главу АЭС «Пакш-2» на фоне пересмотра контракта с Росатомом

Правительство Венгрии уволило генерального директора компании Paks II Atomeromu Zrt Гергея Якли, которая осуществляет строительство АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома. Об этом сообщил министр экономики и энергетики Иштван Капитань в соцсетях, пообещав представить нового руководителя во второй половине дня.

«Сегодня я освободил от занимаемой должности гендиректора компании АЭС «Пакш-2» Гергея Якли. Нового гендиректора я представлю сегодня во второй половине дня», — написал Капитань на своей странице в соцсети.

Ранее новое правительство Венгрии во главе с премьером Петером Мадьяром объявило о пересмотре контрактов по строительству станции, сославшись на возможную завышенную стоимость проекта. Капитань недавно подтвердил, что изучение этого вопроса продолжается. АЭС «Пакш-2» является ключевым энергетическим проектом при участии России.