Обмелевший Дунай открыл затопленную флотилию нацистской Германии в Сербии

Из-за резкого падения уровня воды в Дунае у порта Прахово на востоке Сербии над поверхностью реки показались корабли Дунайской флотилии, которые нацистская Германия затопила в 1944 году. Об этом сообщают местные экологи.

Жаркая погода и слабый приток воды привели к обмелению реки. На отдельных участках появились песчаные отмели, а корпуса затонувших судов частично вышли из воды.

В сентябре 1944 года нацисты в ходе операции «Дунайский эльф» затопили более 200 кораблей и барж. Командование Кригсмарине приняло такое решение, чтобы суда не достались наступавшим советским войскам. После этого один из участков Дуная оказался закрыт для судоходства. Уже после войны часть затонувших судов подняли, благодаря чему движение по реке удалось восстановить.

Недалеко от места затопления начинаются Железные ворота — скалистое ущелье, которое разделяет Сербию и Румынию. Во второй половине XX века там построили гидроэлектростанции «Джердап-1» и «Джердап-2». Однако часть затонувших кораблей до сих пор осложняет движение судов рядом со второй ГЭС.

Ранее власти сербской Воеводины ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Сомбор, а также в общинах Кула и Врбас. Причиной стало рекордное обмеление Дуная. Уровень воды опустился до отметки минус 127 сантиметров относительно установленного уровня, что создало угрозу для работы важной гидротехнической системы.