В Хорватии нашли затонувшую 90 лет назад баржу с углём

Рекордное падение уровня воды в Дунае на фоне аномальной жары обнажило на дне обломки баржи с углём. Судно затонуло почти 90 лет назад. Находку сделали в районе населённого пункта Опатовац на востоке Хорватии.

Местные власти рассказали историю обнаружения. Житель района Хрвое Иваника нашёл газетную статью 1937 года, в которой описывалась авария под Опатовацем. Баржа Австрийского пароходства под номером 5722 перевозила уголь. На её борту находилось 50 вагонов топлива. Судно затонуло недалеко от берега.

Затонувшую 90 лет назад баржу нашли в Хорватии. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Općina Lovas

«Сегодня, почти 90 лет спустя, из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае вновь выявлены обломки большого судна прямо в районе Опатоваца», — говорится в сообщении, опубликованном на странице муниципалитета Ловас в соцсетях.

Археологи ранее обнаружили в Иерусалиме деревянные балки со следами огня эпохи Храма Соломона. Специалисты вели раскопки в Городе Давида. Район входит в число старейших кварталов города. Учёные связывают этот пожар с действиями вавилонских войск. Тогда захватчики полностью уничтожили Иерусалим и Храм Соломона.