Гомер в гробнице, а «Илиада» — на мумии: Археологи нашли неожиданный «подарок» из Древнего Египта

Археологи обнаружили фрагмент «Илиады» внутри мумии римской эпохи, которой около 1600 лет. Об этом сообщили исследователи экспедиции в Оксиринхе.

Находку сделали в некрополе Аль-Банаса, расположенном на месте древнего Оксиринха. Во время раскопок папирус обнаружили на животе мумии и установили, что его намеренно разместили там в рамках погребального обряда.

Ранее археологи уже находили в Оксиринхе греческие папирусы, связанные с мумифицированными телами. Однако прежде такие тексты имели магическое или ритуальное содержание. Литературное произведение в подобном погребальном контексте обнаружили впервые.

Папирус нашли во время раскопок, проходивших в ноябре и декабре 2025 года. Его изучение продолжили в январе и феврале 2026-го.

Филолог Игнаси-Ксавьер Адиего установил, что текст относится к «Каталогу кораблей» из второй книги «Илиады». В этом фрагменте Гомер перечисляет греческие войска, отправлявшиеся на Троянскую войну.

«Мы уже не в первый раз находим греческие папирусы, связанные, запечатанные и использованные в процессе мумификации, но до сих пор их содержание было в основном магическим. Кроме того, стоит отметить, что с конца XIX века в Оксиринхе было обнаружено огромное количество папирусов, в том числе греческих литературных текстов, имеющих большое значение, но настоящей новинкой стала находка литературного папируса в погребальном контексте», — объяснил профессор.

Раскопки проходили в погребальном комплексе с тремя известняковыми камерами, мумиями римской эпохи и украшенными деревянными саркофагами. Часть захоронений ранее разграбили, поэтому некоторые артефакты сохранились в плохом состоянии.

Экспедиция Барселонского университета работает в Оксиринхе с 1992 года. Последний сезон завершился в феврале 2026 года и принёс исследователям несколько археологических находок, которые они назвали значимыми.

Ранее на Кипре в гробницах Хала-Султан-Текке возрастом 3,4 тыс. лет археологи нашли девять золотых диадем и пластины для губ, сочетающие традиции Египта, Микенской Греции, Крита и Ближнего Востока. Некоторые украшения носили при жизни, другие сделаны специально для похорон, а назначение губных пластин остаётся загадкой, хотя город был крупным торговым центром бронзового века.