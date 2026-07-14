Золото на губах мёртвых: археологи раскрыли тайну богатых гробниц Кипра возрастом 3400 лет

В древних гробницах кипрского города Хала-Султан-Текке археологи обнаружили необычные золотые украшения. Среди находок оказались девять диадем и две тонкие пластины, которыми закрывали губы умерших, возрастом 3,4 тыс. лет. О научном открытии пишет портал phys.org.

Находки датируются XV–XIII веками до н.э. Накладки из гробниц укладывали на рот покойного во время погребального обряда. Для чего именно использовали этот предмет, исследователям ещё предстоит установить. Орнаменты на драгоценностях сочетают традиции сразу нескольких древних культур. Орнаменты соединяют мотивы Древнего Египта, Микенской Греции, Крита и Ближнего Востока.

Следы износа на самых массивных украшениях показали, что владельцы надевали их ещё при жизни — вероятно, во время редких церемоний. Более тонкие экземпляры оказались слишком хрупкими для повседневного использования и, скорее всего, были изготовлены специально для похорон.

В одной из гробниц нашли диадему на лбу ребёнка, умершего в возрасте четырёх или пяти лет. Останки обнаружили в многослойном захоронении, среди останков как минимум 34 человек. Оно было найдено в слое, датируемом примерно 1350 годом до н.э. Одна из диадем с бычьими головами принадлежала женщине 35–40 лет. Находка удивила исследователей, поскольку в древних культурах бык обычно ассоциировался с мужской силой. Это позволяет предположить, что подобная символика могла отражать не пол, а высокий статус владельца. Назначение золотых пластин на губах остаётся загадкой.

«Они, скорее всего, были частью погребального ритуала, отмечавшего переход умершего в загробный мир», — предположил руководитель раскопок, профессор Гётеборгского университета Петер Фишер.

В бронзовом веке Хала-Султан-Текке занимал не менее 25 гектаров и был одним из крупнейших городов Восточного Средиземноморья. Через местную гавань проходили товары из Египта, Анатолии, Месопотамии, Индии, Афганистана и Балтики, а кипрские мастера перерабатывали зарубежные образы в собственный художественный стиль. Несмотря на богатство погребений, входы в усыпальницы почти не выделялись на поверхности. Археологи считают, что жители намеренно маскировали их от грабителей. Пока исследована лишь небольшая часть древнего города — на полные раскопки, по оценке Фишера, может потребоваться не менее 630 лет.

Открытие показывает, насколько тесно жители древнего Кипра были связаны с соседними регионами. Оно также может изменить представления науки о значении отдельных образов и погребальных традициях того времени.

Ранее в Египте археологи обнаружили 18 древних гробниц на побережье Средиземного моря в городе Марина-эль-Аламейн, которые могут изменить некоторые представления о традициях людей той эпохи. Захоронения относятся к птолемеевскому (322–30 гг. до н.э.) и римскому (30 г. до н.э. – 395 г. н.э.) периодам. В 11 крупных и семи более мелких гробницах учёные нашли 24 золотых «языка». Речь идёт об амулетах, которые клали в рот мумиям, чтобы они могли общаться с богами во время суда Осириса.