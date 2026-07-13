В Египте нашли 18 гробниц с золотыми «языками» для общения с богами после смерти

В Египте археологи обнаружили 18 древних гробниц на побережье Средиземного моря в городе Марина-эль-Аламейн, которые могут изменить некоторые представления о традициях людей той эпохи. О научном открытии пишет портал Live Science.

Захоронения относятся к птолемеевскому (322–30 гг. до н.э.) и римскому (30 г. до н.э. – 395 г. н.э.) периодам. В 11 крупных и семи более мелких гробницах учёные нашли 24 золотых «языка». Речь идёт об амулетах, которые клали в рот мумиям, чтобы они могли общаться с богами во время суда Осириса.

Рядом с гробницами также обнаружен жертвенный алтарь с основанием в виде двери — символа границы между миром живых и мёртвых. Один из амулетов выполнен в виде «ока Гора» — сокола, защищающего от зла. Среди находок — 2,5-метровый гранитный саркофаг и часть статуи Афродиты, что свидетельствует о смешении египетских и греко-римских традиций.

Ранее группа археологов обнаружила во время раскопок в египетском Эль-Бахнасе папирус, который позже идентифицировали как фрагмент «Илиады» Гомера. Находку сделали во время экспедиции с ноября по декабрь 2025 года. Свиток находился в брюшной полости мумии внутри гробницы римской эпохи возрастом около 1,6 тыс. лет. В начале 2026 года эксперты провели анализ текста.