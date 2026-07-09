Коллекцию сокровищ средневекового ювелира нашли археологи в Великом Новгороде

Археологи обнаружили остатки ювелирной мастерской XII века во время раскопок в Великом Новгороде. Находки на Троицком-XVI раскопе помогли восстановить детали жизни средневековых горожан и даже представить, чем пользовался один из мастеров почти тысячу лет назад, сообщается на странице новгородского заповедника.

Исследования проходят на территории Людина конца — одного из исторических районов древнего Новгорода. Здесь на месте двух городских усадеб нашли большое количество нательных крестиков и украшений. По мнению учёных, именно туь могла работать мастерская по изготовлению подобных изделий.

На это указывают деформированные и бракованные предметы, которые не успели попасть к владельцам. Среди находок — связка из трёх височных колечек и звёздчатые колты — подвески из недорогих сплавов, имитировавшие дорогие серебряные украшения.

Археологи также обнаружили редкие бытовые предметы. Среди них — игольник, железные ножницы, калачевидные кресала, которые использовали как средневековые зажигалки, а также ключи от замков. Четыре ключа нашли вместе — возможно, один из жителей Новгорода потерял целую связку. Особый интерес у исследователей вызвал небольшой изящный замочек от ларца. Его аналогов пока обнаружить не удалось.

Раскопки также позволили узнать больше о внешнем виде новгородцев XII века. Найденные кожаные изделия показали, что жители города носили качественную обувь, украшенную вышивкой. Сама вышивка со временем исчезла, однако следы от проколов сохранили информацию о возможных узорах. О грамотности жителей древнего Новгорода говорят не только знаменитые берестяные грамоты, но и найденные писала — инструменты, которыми процарапывали буквы на бересте.

«В этом сезоне у нас собралась небольшая, но интересная коллекция предметов вооружения и снаряжения для коня. Обнаружение боевых стрел и именно боевого топорика — большая редкость для городских усадеб», — рассказала заведующая камеральной лабораторией Новгородской археологической экспедиции Любовь Покровская.

Полевой сезон на Троицком раскопе продолжается. Археологам предстоит углубиться ещё примерно на два века, чтобы добраться до материка — слоя грунта, где уже не осталось следов человеческой деятельности.