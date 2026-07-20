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Регион
20 июля, 11:33

В Иерусалиме нашли обгоревшие балки времён Храма Соломона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanuman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanuman

Археологи обнаружили в Иерусалиме обгоревшие деревянные балки, относящиеся к эпохе Первого Храма. Находку сделали во время раскопок в Городе Давида — одном из старейших районов города.

«На территории национального парка «Город Давида» была сделана замечательная находка: массивные деревянные балки, сгоревшие во время разрушения Первого Храма в 586 году до н. э.», — рассказали в Управлении древностей Израиля.

Исследователи связывают пожар с уничтожением Иерусалима и Храма Соломона вавилонскими войсками. Несмотря на воздействие огня и прошедшие столетия, древесина сохранила относительную целостность.

Уберечь фрагменты могла расплавленная штукатурка. Она накрыла обугленные части и фактически запечатала их под собой. Руководитель раскопок Эфрат Бохер предположила, что конструкции «служили крышей внутреннего двора здания». Теперь специалисты продолжат изучение материала, чтобы уточнить устройство сооружения и получить новые сведения о жизни Иерусалима времён Первого Храма.

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Ранее археологи обнаружили внутри египетской мумии возрастом около 1600 лет папирус с отрывком из «Илиады». Литературный текст намеренно поместили на тело во время погребального обряда — подобную находку учёные зафиксировали впервые.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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