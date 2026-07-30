В сербской Воеводине объявили ЧП после рекордного падения уровня воды в Дунае

Власти сербской Воеводины объявили чрезвычайное положение в городе Сомбор и общинах Кула и Врбас после того, как уровень Дуная опустился до исторически минимальной отметки. В регионе зафиксировали падение воды до минус 127 сантиметров относительно установленного уровня, что создало угрозу для работы ключевой гидротехнической системы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Решение приняли на внеочередном заседании Покраинского штаба по чрезвычайным ситуациям. Власти края заявили, что сложившаяся гидрологическая обстановка уже влияет на работу системы Дунай—Тиса—Дунай, которая обеспечивает подачу воды для орошения, сельского хозяйства и других потребителей.

Наиболее сложная ситуация сложилась на территориях Сомбора, Кулы и Врбаса. По оценке штаба, последствия экстремального снижения уровня воды могут распространиться и на другие районы, поэтому было принято решение о введении режима ЧС для проведения срочных мероприятий. Правительство Воеводины направило 270 млн динаров (около €2,3 млн) государственному предприятию «Воды Воеводины». Средства предназначены для аварийных работ и поддержания работоспособности гидросистемы в условиях продолжительного маловодья.

Предприятие «Воды Воеводины» уже проводило меры по снижению последствий падения уровня воды и продолжит работы с учётом текущей гидрологической ситуации. Покраинский штаб по чрезвычайным ситуациям намерен контролировать развитие обстановки и координировать действия задействованных служб.

Ранее Life.ru писал, что первый энергоблок АЭС в Чернаводэ прекратил работу из-за низкого уровня Дуная. Станция находится на юго-востоке Румынии. Оператор остановил энергоблок в контролируемом режиме. Кроме того, венгерская АЭС «Пакш» также вынуждена полностью остановить третий энергоблок из-за критического обмеления. Ранее из-за этой же проблемы уже пришлось снизить мощность первого и третьего блоков на 254 и 237 МВт соответственно.