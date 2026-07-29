Половина Англии оказалась в зоне засухи из-за аномально жаркого лета

Власти Великобритании объявили засуху в семи регионах Англии после нескольких месяцев жары и дефицита осадков. Ситуация уже привела к падению уровня рек, сокращению запасов воды и росту угрозы природных пожаров. Об этом сообщает Министерство по охране окружающей среды.

«На обширной территории центральной, восточной и южной Англии в настоящее время наблюдается внезапная засуха — явление, развивающееся очень быстро и вызванное сочетанием крайне низкого количества осадков и повышенных температур. Уровень воды в реках падает, фермеры вынуждены досрочно собирать урожай, растёт риск лесных пожаров, а миллионы людей живут в условиях ограничений на водопользование», — говорится в сообщении.

В зоне засухи оказались семь регионов: Восточная Англия, Хартфордшир и весь Лондон, долина Темзы, Хэмпшир с островом Уайт, Девон и Корнуолл, Западный Мидлендс, а также Уэссекс, включающий Дорсет, Сомерсет, Уилтшир и юг Глостершира.

Нынешняя ситуация стала результатом резкого перехода от влажной зимы к одному из самых сухих периодов последних лет. Весенние запасы влаги помогли стране пережить начало сезона без серьёзных последствий, однако летняя жара быстро изменила обстановку. В июле в Англии выпало лишь 7% от обычного количества осадков, а на юге страны — около 1%. В некоторых районах дождя не было почти два месяца. Одновременно страну накрыли три волны жары, а температура держалась выше 30 градусов в течение 12 дней подряд.

Последствия уже заметны по всей водной системе. Почти четыре из пяти рек Англии имеют уровень воды ниже нормы, а некоторые достигли рекордно низких показателей для этого времени года. Река Темза возле Рединга и река Кэм в Кембриджшире находятся среди водоёмов с наиболее серьёзным падением уровня. Запасы в водохранилищах сократились до 75,3%, что ниже среднего значения за этот период примерно на 7%. Часть резервуаров на юго-западе страны оказалась в критическом состоянии.

Сильнее всего ситуация ударила по сельскому хозяйству. Фермеры начали раньше обычного собирать зерновые, некоторые культуры дают меньший урожай, а сухая растительность повышает вероятность полевых пожаров. Кроме того, из-за низкого уровня воды растёт конкуренция за ресурсы для орошения.

Ограничения на использование воды уже затронули 23 миллиона человек — около 40% населения Англии. Семь водоснабжающих компаний ввели временные запреты на отдельные виды расхода воды, включая полив садов и другие бытовые нужды. Власти также ограничили часть заборов воды из рек и подземных источников. По данным Министерства по окружающей среде, число таких ограничений превысило 1500.

Экологические последствия становятся всё заметнее. В пересыхающих водоёмах страдают популяции рыб, а некоторым мигрирующим видам становится сложнее перемещаться вверх по течению. На природных территориях с особым статусом с начала года зарегистрировали 110 пожаров. А метеорологи предупреждают, что даже возможные дожди в начале августа вряд ли быстро исправят ситуацию: для восстановления рек и подземных запасов необходимы продолжительные осадки.

Нынешняя засуха стала третьей в Англии за последние пять лет после аналогичных периодов в 2022 и 2025 годах. Власти считают, что имеющихся запасов воды должно хватить на ближайшие месяцы, но призывают жителей сократить потребление, пока страна ожидает возвращения устойчивой дождливой погоды.

Ранее Life.ru писал, что с 24 июля британская компания Thames Water ограничила использование садовых шлангов в Лондоне и окрестностях. Причина — продолжительная засуха, жаркая погода, недостаток осадков и растущий спрос на воду. Thames Water, снабжающая 16 миллионов клиентов, просит абонентов изменить свои привычки и начать экономить воду, чтобы избежать обязательных ограничений. На данный момент аналогичные меры приняли семь из шестнадцати операторов водоснабжения в Англии и Уэльсе, затрагивая 23 миллиона человек.