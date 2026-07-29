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Регион
29 июля, 19:33

Половина Англии оказалась в зоне засухи из-за аномально жаркого лета

Обложка © X / Blue Community .net

Обложка © X / Blue Community .net

Власти Великобритании объявили засуху в семи регионах Англии после нескольких месяцев жары и дефицита осадков. Ситуация уже привела к падению уровня рек, сокращению запасов воды и росту угрозы природных пожаров. Об этом сообщает Министерство по охране окружающей среды.

«На обширной территории центральной, восточной и южной Англии в настоящее время наблюдается внезапная засуха — явление, развивающееся очень быстро и вызванное сочетанием крайне низкого количества осадков и повышенных температур. Уровень воды в реках падает, фермеры вынуждены досрочно собирать урожай, растёт риск лесных пожаров, а миллионы людей живут в условиях ограничений на водопользование», — говорится в сообщении.

В зоне засухи оказались семь регионов: Восточная Англия, Хартфордшир и весь Лондон, долина Темзы, Хэмпшир с островом Уайт, Девон и Корнуолл, Западный Мидлендс, а также Уэссекс, включающий Дорсет, Сомерсет, Уилтшир и юг Глостершира.

Нынешняя ситуация стала результатом резкого перехода от влажной зимы к одному из самых сухих периодов последних лет. Весенние запасы влаги помогли стране пережить начало сезона без серьёзных последствий, однако летняя жара быстро изменила обстановку. В июле в Англии выпало лишь 7% от обычного количества осадков, а на юге страны — около 1%. В некоторых районах дождя не было почти два месяца. Одновременно страну накрыли три волны жары, а температура держалась выше 30 градусов в течение 12 дней подряд.

Последствия уже заметны по всей водной системе. Почти четыре из пяти рек Англии имеют уровень воды ниже нормы, а некоторые достигли рекордно низких показателей для этого времени года. Река Темза возле Рединга и река Кэм в Кембриджшире находятся среди водоёмов с наиболее серьёзным падением уровня. Запасы в водохранилищах сократились до 75,3%, что ниже среднего значения за этот период примерно на 7%. Часть резервуаров на юго-западе страны оказалась в критическом состоянии.

Сильнее всего ситуация ударила по сельскому хозяйству. Фермеры начали раньше обычного собирать зерновые, некоторые культуры дают меньший урожай, а сухая растительность повышает вероятность полевых пожаров. Кроме того, из-за низкого уровня воды растёт конкуренция за ресурсы для орошения.

Ограничения на использование воды уже затронули 23 миллиона человек — около 40% населения Англии. Семь водоснабжающих компаний ввели временные запреты на отдельные виды расхода воды, включая полив садов и другие бытовые нужды. Власти также ограничили часть заборов воды из рек и подземных источников. По данным Министерства по окружающей среде, число таких ограничений превысило 1500.

Экологические последствия становятся всё заметнее. В пересыхающих водоёмах страдают популяции рыб, а некоторым мигрирующим видам становится сложнее перемещаться вверх по течению. На природных территориях с особым статусом с начала года зарегистрировали 110 пожаров. А метеорологи предупреждают, что даже возможные дожди в начале августа вряд ли быстро исправят ситуацию: для восстановления рек и подземных запасов необходимы продолжительные осадки.

Нынешняя засуха стала третьей в Англии за последние пять лет после аналогичных периодов в 2022 и 2025 годах. Власти считают, что имеющихся запасов воды должно хватить на ближайшие месяцы, но призывают жителей сократить потребление, пока страна ожидает возвращения устойчивой дождливой погоды.

Первый энергоблок румынской АЭС остановят из-за низкого уровня воды в Дунае
Первый энергоблок румынской АЭС остановят из-за низкого уровня воды в Дунае

Ранее Life.ru писал, что с 24 июля британская компания Thames Water ограничила использование садовых шлангов в Лондоне и окрестностях. Причина — продолжительная засуха, жаркая погода, недостаток осадков и растущий спрос на воду. Thames Water, снабжающая 16 миллионов клиентов, просит абонентов изменить свои привычки и начать экономить воду, чтобы избежать обязательных ограничений. На данный момент аналогичные меры приняли семь из шестнадцати операторов водоснабжения в Англии и Уэльсе, затрагивая 23 миллиона человек.

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Тимур Хингеев
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