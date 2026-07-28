Первый энергоблок румынской АЭС остановят из-за низкого уровня воды в Дунае

Первый энергоблок АЭС в Чернаводэ прекратит работу 28 июля из-за низкого уровня Дуная. Станция находится на юго-востоке Румынии, сообщил канал Digi24 со ссылкой на национальную энергетическую компанию Nuclearelectrica.

Оператор остановит энергоблок в контролируемом режиме. После этого его отключат от национальной энергосистемы.

Причиной решения стала сильная засуха, которая привела к беспрецедентному снижению уровня воды в Дунае. По прогнозу Национального института гидрологии и управления водными ресурсами, с 26 июля по 2 августа расход воды на входе в Румынию составит 1 600 куб. м в секунду. Средний показатель достигает 4 700 куб. м в секунду в июле и 4 300 куб. м в августе.

Компания назвала остановку превентивной мерой. Она необходима для обеспечения ядерной безопасности и надёжности оборудования. Специалисты продолжат следить за уровнем Дуная и состоянием станции.

Ранее второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключили от сети для проверки электротехнического оборудования. Диагностику проводит персонал станции. После завершения работ реакторную установку вновь подключат к энергосистеме. Радиационная обстановка возле АЭС остаётся стабильной. Временная остановка энергоблока не повлияла на снабжение потребителей электроэнергией.