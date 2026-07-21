Жара добила Лондон: Миллионам британцев запретили поливать сад и мыть машины

Жителям Лондона и его окрестностей временно нельзя пользоваться садовыми шлангами. Об этом объявила британская компания Thames Water на своём сайте.

Ограничение начинает действовать с первой минуты пятницы. Причина — долгая засуха, недавняя жара, очень мало осадков и растущий спрос на воду. При этом синоптики обещают, что сухая и жаркая погода сохранится.

«Мы работали круглосуточно, чтобы поддерживать водоснабжение, но теперь нам нужна помощь каждого, чтобы сократить ненужное потребление воды», — сказано в пресс-релизе.

Согласно внутренней статистике компании, текущий уровень водопотребления в Лондоне на 7% превышает установленные нормативы, тогда как в бассейне Темзы и прилегающих графствах этот показатель достигает 10%.

Клиентская база Thames Water охватывает 16 миллионов человек, и компания уже сейчас призывает абонентов пересмотреть свои привычки, не откладывая экономию до введения обязательных запретов. В частности, не рекомендуется использовать садовые шланги для полива цветников и огородов, мытья автомобилей и остекления, а также для заполнения домашних бассейнов.

Аналогичные ограничительные меры на данный момент действуют у семи из шестнадцати операторов водоснабжения в Англии и Уэльсе. Под действие этих предписаний попадает 23 миллиона жителей — причиной столь масштабных ограничений послужил рекордно низкий объём осадков, зафиксированный в июле.

Ранее о нехватке воды официально заявили и в Нидерландах. Как сообщал телеканал RTL, приток воды в страну упал из-за скудных дождей и обмеления рек, прежде всего Рейна, а спрос при этом только растёт. Власти при этом заверили, что перебоев с питьевой водой для населения не будет.

Напомним, летом 2026 года Великобритания столкнулась с несколькими волнами аномальной жары. В ряде регионов температура превышала 35 градусов, что привело к перебоям в работе транспорта, повышенной нагрузке на энергосистему и систему здравоохранения, а также росту числа природных пожаров. На фоне экстремальной погоды учёные вновь связали участившиеся и более интенсивные периоды жары с изменением климата, отметив, что подобные явления происходят всё чаще.