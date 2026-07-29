Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 15:13

Венгерская АЭС «Пакш» вынуждена остановить энергоблок из-за обмеления Дуная

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Венгерская АЭС «Пакш» вынуждена полностью остановить третий энергоблок из-за критического обмеления Дуная. Как сообщает оператор станции MVM Paksi Atomerömű Zrt., уровень воды в реке упал до отметки -118 см.

Ранее из-за этой же проблемы уже пришлось снизить мощность первого и третьего блоков на 254 и 237 МВт соответственно. Полная остановка третьего энергоблока запланирована на 15:00 по местному времени 29 июля.

АЭС «Пакш» — единственная атомная станция Венгрии, обеспечивающая почти 50% потребностей страны в электричестве за счет четырех реакторов ВВЭР-440. После запуска двух новых энергоблоков выработка энергии должна вырасти вдвое. Власти страны делают ставку на этот проект как на гарант своей энергетической независимости.

В Венгрии уволили главу АЭС «Пакш-2» на фоне пересмотра контракта с Росатомом
В Венгрии уволили главу АЭС «Пакш-2» на фоне пересмотра контракта с Росатомом

Ранее новое правительство Венгрии во главе с премьером Петером Мадьяром объявило о пересмотре контрактов по строительству станции, сославшись на возможную завышенную стоимость проекта. Капитань недавно подтвердил, что изучение этого вопроса продолжается. АЭС «Пакш-2» является ключевым энергетическим проектом при участии России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Венгрия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar