Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 12:42

Жара добралась до мирного атома: Европейские АЭС начали отключать из-за обмеления рек

В нескольких странах Европы начали останавливать АЭС из-за жары

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Аномальная жара и снижение уровня воды в реках вынуждают ряд европейских стран ограничивать работу атомных электростанций или готовиться к их остановке.

Так, премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» уже в ближайшие выходные может полностью прекратить работу. По его словам, причиной стал рекордно низкий уровень воды в Дунае.

Во Франции энергокомпания EDF, как сообщали СМИ, остановила три ядерных реактора, а ещё на восьми снизила мощность. Ограничения также связаны с высокой температурой и нехваткой воды для охлаждения.

С проблемой столкнулась и Румыния. На АЭС в Чернаводэ вывели из эксплуатации один из двух реакторов. Власти страны сообщили, что рассматривают возможность перенаправить один из рукавов Дуная, чтобы обеспечить станцию необходимым объёмом воды.

Британские учёные оценили вероятность «Чернобыля-2» из-за масштабных пожаров у АЭС
Британские учёные оценили вероятность «Чернобыля-2» из-за масштабных пожаров у АЭС

Ранее стало известно, что венгерская АЭС «Пакш» начала снижать мощность энергоблоков из-за рекордного обмеления Дуная. Теперь оператор станции сообщил о полной остановке третьего энергоблока: уровень воды в реке опустился до критической отметки. «Пакш» остаётся единственной атомной электростанцией Венгрии и обеспечивает почти половину потребностей страны в электроэнергии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Венгрия
  • Франция
  • Румыния
  • Петер Мадьяр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar