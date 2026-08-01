Жара добралась до мирного атома: Европейские АЭС начали отключать из-за обмеления рек

Аномальная жара и снижение уровня воды в реках вынуждают ряд европейских стран ограничивать работу атомных электростанций или готовиться к их остановке.

Так, премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» уже в ближайшие выходные может полностью прекратить работу. По его словам, причиной стал рекордно низкий уровень воды в Дунае.

Во Франции энергокомпания EDF, как сообщали СМИ, остановила три ядерных реактора, а ещё на восьми снизила мощность. Ограничения также связаны с высокой температурой и нехваткой воды для охлаждения.

С проблемой столкнулась и Румыния. На АЭС в Чернаводэ вывели из эксплуатации один из двух реакторов. Власти страны сообщили, что рассматривают возможность перенаправить один из рукавов Дуная, чтобы обеспечить станцию необходимым объёмом воды.

Ранее стало известно, что венгерская АЭС «Пакш» начала снижать мощность энергоблоков из-за рекордного обмеления Дуная. Теперь оператор станции сообщил о полной остановке третьего энергоблока: уровень воды в реке опустился до критической отметки. «Пакш» остаётся единственной атомной электростанцией Венгрии и обеспечивает почти половину потребностей страны в электроэнергии.