Британские учёные оценили вероятность «Чернобыля-2» из-за масштабных пожаров у АЭС

Учёные успокоили общественность на фоне лесного пожара в графстве Саффолк, который приблизился к атомной электростанции Сайзвелл Б. По их словам, даже если огонь подойдёт к станции, это вряд ли приведёт к чрезвычайной ситуации. Представители АЭС опровергли сообщения о приведении объекта в состояние повышенной готовности, пишет Daily Mail.

Профессор Джоэл Тернер из Манчестерского университета пояснил, что при необходимости операторы могут остановить реактор за долю секунды. При этом, по его мнению, остановка потребуется скорее из-за небезопасности содержания станции с полным штатом в условиях пожара, чем из-за физической угрозы реактору. Профессор также отметил, что на станции есть несколько резервных систем охлаждения и дизельных генераторов на случай потери связи с электросетью.

Профессор Майк Блак из Имперского колледжа Лондона добавил, что фронт пожара находится в нескольких милях от станции. Реактор спроектирован с учётом внешних угроз, включая пожары, и защищён 20-сантиметровым стальным корпусом и железобетонной оболочкой. По его словам, на территории есть собственная противопожарная служба, а аналогичные ситуации уже случались во Франции без каких-либо ядерных инцидентов.

Ранее власти Великобритании объявили засуху в семи регионах Англии после нескольких месяцев жары и дефицита осадков. Ситуация привела к обмелению рек, нехватке воды и росту пожароопасности. Причина — резкий переход от влажной зимы к сильной засухе. Весенние запасы помогли в начале сезона, но летняя жара всё изменила. В июле в Англии выпало только 7% осадков, на юге — около 1%, а в некоторых районах дождя не было почти два месяца. Страну накрыли три волны жары, температура держалась выше 30 градусов 12 дней подряд.