Турецкий рай в огне: Пламя лесных пожаров рвётся к отелям, туристы жалуются на дым и багровое небо

Масштабные природные пожары охватили популярные у отдыхающих регионы Турции, вплотную подобравшись к гостиничным комплексам. О тревожной обстановке SHOT рассказали находящиеся на месте российские путешественники.

Обстановка в Турции. Видео © X / canseldemir_

Стихия бушует сразу в нескольких провинциях, включая Анталью, Муглу и Кемер. Из-за стремительного распространения огня власти перекрыли живописную трассу Анталья — Фетхие, которая обычно ведёт к основным достопримечательностям и Аланье.

Наибольшее беспокойство у отдыхающих вызывает ситуация в районе Аксу. Там сосредоточены известные пятизвёздочные объекты размещения, среди которых Trendy Lara, Royal Holiday Palace, Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace, Aska Lara Resort & Spa и Kremlin Palace.

Постояльцы сообщают о густом смоге. В то же время в зоне Кемера продолжается активная борьба с пламенем, информации о повреждении зданий пока не поступало. В этой местности расположены такие крупные отели, как DoubleTree by Hilton, Fame Residence и Crystal De Luxe.

Всего в регионе зафиксировали 90 очагов, причём пять из них относятся к категории особо мощных в провинции Мугла. К тушению привлекли свыше трёх тысяч специалистов.

Также задействовали значительные воздушные силы: более сотни вертолётов и порядка тридцати самолётов. В том числе в небе работают два российских борта-амфибии Бе-200.

Ранее Life.ru рассказывал, что голливудский актёр Джордж Клуни, его супруга и двое детей оказались вынуждены покинуть свой дом на юге Франции из-за надвигающихся лесных пожаров. Власти вывезли около 600 человек с оказавшихся под ударом стихий территорий.