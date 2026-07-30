Лесной пожар вынудил семью Джорджа Клуни покинуть дом на юге Франции

Актёр Джордж Клуни вместе со своей супругой Амаль и детьми покинул дом на юге Франции из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщил телеканал CNews.

Возгорание началось к юго-востоку от Бриньоля в департаменте Вар и охватило около 100 гектаров. По данным AFP, из опасной зоны эвакуировали более 600 человек.

К тушению привлекли 270 пожарных, 70 единиц наземной техники и четыре вертолёта. Трое спасателей получили травмы во время борьбы с огнём.

В 2026 году природные пожары во Франции, Испании и других странах Европы достигли серьёзных масштабов. Евросоюз направил на помощь 13 самолётов, четыре вертолёта и сотни специалистов.

В конце 2025 года Life.ru рассказывал, что Джордж Клуни, его супруга Амаль Аламуддин-Клуни и их восьмилетние дети получили французское гражданство. Актёр неоднократно признавался в любви к культуре и языку этой страны. В 2021 году супруги приобрели старинный дом с виноградником в коммуне Бриньоль.