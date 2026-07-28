Франция в огне: Макрон назвал ситуацию тяжелейшей со времён Второй мировой

Лесные пожары охватили несколько южных регионов Франции. Как заявил президент страны Эмманюэль Макрон, нынешняя ситуация стала самой тяжёлой со времён Второй мировой войны.

«Мы сталкиваемся с совершенно беспрецедентным пожаром. Мы переживаем самую тяжёлую ситуацию из всех, что когда-либо фиксировались — самую тяжёлую со времен Второй мировой войны», — заявил Макрон, слова которого приводит L'Indépendant.

Президент, выступая в Бордо, призвал жителей к единству и предупредил, что ближайшие недели будут тяжёлыми. Он также отметил необходимость восстановления лесов с учётом изменений климата.

По данным издания, в тушении пожаров участвуют 2750 пожарных, 1500 военнослужащих, 1440 сотрудников сил внутренней безопасности и 18 воздушных судов. Пострадали 88 пожарных, при этом жертв среди мирных жителей нет. Огонь уничтожил 240 домов.

Пожары в департаменте Жиронда охватили 42 тысячи гектаров леса. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что с начала года в стране выгорело более 116 тысяч гектаров, а из зоны бедствия в Жиронде были эвакуированы 220 тысяч человек.