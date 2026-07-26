Во Франции число эвакуированных из-за пожаров в Жиронде достигло 220 тысяч

На юго-западе Франции число эвакуированных из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров достигло 220 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление префектуры департамента Жиронда. Ранее премьер-министр Себастьян Лекорню информировал о 140 тысячах эвакуированных.

По данным телеканала, масштабный пожар в районе Аркашонского залива охватил 42 тысячи гектаров. Ночью были эвакуированы жители ещё нескольких населённых пунктов, включая Маршприм, Ле Барп, Бигано и Мио.

Франция столкнулась с аномальной жарой и рекордным числом природных пожаров за весь период после Второй мировой войны, отметил президент Эммануэль Макрон. Борьба с огнём продолжается, задействованы значительные силы пожарных. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, Европа столкнулась с новой волной аномальной жары, вызвавшей масштабные лесные пожары, которые с начала июля уничтожили более 126 тысяч гектаров, причём почти 40% выгоревшей территории приходится на Испанию, где в Каталонии эвакуировали десятки тысяч человек, а в Португалии огонь охватил около 13 тысяч гектаров. Во Франции стихия уничтожила 25 тысяч гектаров — вдвое больше, чем в прошлом году, а красный уровень опасности объявлен в трети департаментов;