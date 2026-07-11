С начала июля в Европе выгорело 126 тысяч гектаров земли — почти 40% в Испании

Европа столкнулась с новой волной аномальной жары, которая спровоцировала масштабные природные пожары. С начала июля огонь уничтожил более 126 тысяч гектаров земли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на европейскую систему мониторинга EFFIS.

Почти 40% выгоревшей территории пришлось на Испанию. В Каталонии из опасных районов эвакуировали десятки тысяч человек. В центральной части Португалии пламя охватило около 13 тысяч гектаров. Это крупнейший показатель для страны с начала года.

Во Франции стихия уничтожила 25 тысяч гектаров — примерно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В трети континентальных департаментов объявили красный уровень опасности. С лесными возгораниями также борются Греция, Хорватия и Албания. Высокая температура и засушливая погода создают условия для быстрого распространения пламени.

Власти британской столицы представили первую в истории города программу Heat Ready London. Она предусматривает защиту здоровья населения, адаптацию зданий и укрепление устойчивости инфраструктуры к экстремальному зною.

Специалисты предупреждают, что наиболее опасный период ещё впереди: пик сезона природных пожаров в Европе обычно приходится на август и сентябрь. Властям и жителям рекомендуют заранее подготовиться к возможному ухудшению ситуации.

Ранее в Барселоне зафиксировали 40,7 градуса — максимальную температуру за 112 лет наблюдений. В отдельных районах Испании воздух прогревался до 44 градусов, а во Франции зарегистрировали более 300 лесных пожаров.