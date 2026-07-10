Жара в Британии вызвала дефицит кондиционеров — товары сметают за секунды

Аномальная жара в Великобритании спровоцировала дефицит кондиционеров. Покупатели обвинили перекупщиков и автоматические программы в том, что популярные модели исчезают с сайтов за считаные секунды, сообщает Daily Mail.

Особенно громкий скандал разгорелся вокруг техники компании Meaco. Жители страны пытались приобрести устройства для охлаждения домов, но многие товары закончились менее чем за 30 секунд после появления в продаже.

Покупатели утверждают, что часть продукции была выкуплена с помощью специальных ботов, которые автоматически отслеживают появление новых товаров, заполняют данные и оформляют заказы быстрее обычных пользователей.

После этого некоторые кондиционеры появились на площадках перепродажи с огромной наценкой. Например, модель стоимостью около 540 фунтов выставляли на продажу более чем за 3000 фунтов.

Один из покупателей рассказал, что час обновлял страницу магазина, но не успел оформить заказ. По его словам, перекупщики получили преимущество благодаря заранее подготовленным ссылкам и автоматизированным системам.

Компания Meaco отвергла обвинения в том, что именно боты стали главной причиной дефицита. Представители производителя заявили, что используют защитные механизмы против массовых заказов и считают основной причиной ситуацию с беспрецедентным спросом.

«Спрос на кондиционеры этим летом был беспрецедентным, и, несмотря на то, что мы привезли на 40 % больше товара по сравнению с предыдущими поставками, более 10 000 человек в день остаются без покупки», — заявил основатель компании Крис Майкл.

По словам производителей и продавцов, интерес к охлаждающей технике вырос во всей Великобритании. Некоторые магазины уже столкнулись с пустыми складами, а число обращений в компании по установке кондиционеров увеличилось в несколько раз.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания испытывают нехватку энергии для кондиционеров на фоне рекордной жары из-за отказа от российской энергии. Он связал это с решением отказаться от доступных и надёжных поставок из РФ.