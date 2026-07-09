В Барселоне побит 112-летний температурный рекорд

В Барселоне зафиксировали рекордную температуру — столбики термометров поднялись до 40,7 градуса. Этот показатель стал максимальным для города за последние 112 лет наблюдений. Об этом пишет The Guardian.

Экстремальная жара обрушилась на Испанию на фоне мощной волны зноя, которая охватила часть Европы. В некоторых районах страны температура поднималась ещё выше — до 44 градусов. Сложная ситуация складывается и во Франции. Там власти также столкнулись с последствиями аномальной жары — в стране зафиксировали более 300 лесных пожаров.

Ранее Life.ru писал, что июньская жара в Европе унесла жизни почти 4 тысяч человек. Отрезок с 20 по 28 июня стал одной из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений в Европе. Причиной экстремальных температур исследователи называют изменение климата.