Макрон пообещал восстановить регионы после крупнейших лесных пожаров

Французские леса охвачены огнём в масштабах, которые страна не знала десятилетиями. Министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал произошедшее историческим рекордом: почти 98 тысяч гектаров земли уничтожено, а основным очагом остаётся департамент Жиронда.

«Ночью дождь несколько стабилизировал ситуацию, но площадь выгоревших лесов стремительно растёт, несмотря на усилия пожарных», – сообщил Нуньес.

При этом министр уточнил, что эвакуация населения идёт полным ходом: из департаментов Жиронда и Ланд были эвакуированы 197 тысяч человек.

«На тушение пожаров брошены 1,3 тысячи пожарных и спасателей, а с воздуха их поддерживают 24 единицы авиационной техники», – добавил глава МВД.

Президент Эмманюэль Макрон пообещал восстановить пострадавшие регионы и выразил благодарность Румынии, Хорватии, Германии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Чехии и Словакии за помощь с авиацией для тушения огня.

«Мы восстановим, мы исправим, и мы будем здесь столько, сколько потребуется», – написал Макрон в X.

Ранее Life.ru писал о крупном лесном пожаре в Испании, который унёс жизни более десяти человек. Пожар в провинции Альмерия охватил тысячи гектаров, вынудив эвакуировать сотни жителей соседних районов. Местные власти называют это событие «трагедией без прецедента», а огонь быстро распространялся из-за сухой растительности и падения линии электропередачи.