Частное поместье американского актёра Джорджа Клуни загорелось во Франции
BFMTV: В поместье Джорджа Клуни во Франции вспыхнул пожар
Джордж Клуни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matteo Chinellato
Возгорание произошло на территории частного поместья американского актёра Джорджа Клуни, расположенного на юге Франции. Информацию об этом распространил телеканал BFMTV.
«В пятницу, 11 июля, произошёл пожар в поместье американского актёра Джорджа Клуни в (коммуне. — Прим. Life.ru) Бриньоль», — передаёт канал.
По предварительным данным, источником возгорания стала парковая зона с солнечными батареями, расположенная на территории поместья. Пламя распространилось на площади около 300 квадратных метров.
Оперативные действия пожарных позволили в кратчайшие сроки локализовать и потушить пожар. Подробности о причинах возгорания и ущербе устанавливаются.
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