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11 июля, 21:44

Частное поместье американского актёра Джорджа Клуни загорелось во Франции

BFMTV: В поместье Джорджа Клуни во Франции вспыхнул пожар

Джордж Клуни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matteo Chinellato

Джордж Клуни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matteo Chinellato

Возгорание произошло на территории частного поместья американского актёра Джорджа Клуни, расположенного на юге Франции. Информацию об этом распространил телеканал BFMTV.

«В пятницу, 11 июля, произошёл пожар в поместье американского актёра Джорджа Клуни в (коммуне. — Прим. Life.ru) Бриньоль», — передаёт канал.

По предварительным данным, источником возгорания стала парковая зона с солнечными батареями, расположенная на территории поместья. Пламя распространилось на площади около 300 квадратных метров.

Оперативные действия пожарных позволили в кратчайшие сроки локализовать и потушить пожар. Подробности о причинах возгорания и ущербе устанавливаются.

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Антон Голыбин
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