Частное поместье американского актёра Джорджа Клуни загорелось во Франции

Возгорание произошло на территории частного поместья американского актёра Джорджа Клуни, расположенного на юге Франции. Информацию об этом распространил телеканал BFMTV.

«В пятницу, 11 июля, произошёл пожар в поместье американского актёра Джорджа Клуни в (коммуне. — Прим. Life.ru) Бриньоль», — передаёт канал.

По предварительным данным, источником возгорания стала парковая зона с солнечными батареями, расположенная на территории поместья. Пламя распространилось на площади около 300 квадратных метров.

Оперативные действия пожарных позволили в кратчайшие сроки локализовать и потушить пожар. Подробности о причинах возгорания и ущербе устанавливаются.