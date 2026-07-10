Крупный лесной пожар в Испании унёс жизни 12 человек, десятки пропали без вести

В испанском муниципалитете Лос Гальярдос в провинции Альмерия в автономном сообществе Андалусия произошёл один из самых тяжёлых лесных пожаров за последние десятилетия, который унёс жизнь по меньшей мере 12 человек и оставил 23 человека без вести, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар в четверг быстро охватил огромную территорию, более тысячи человек из Лос Гальярдос и соседних районов, включая Антас и Бэдар были вынуждены эвакуироваться. По последним данным, около восьми человек получили ранения, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Местные власти называют произошедшее «трагедией без прецедента» для Андалусии — это один из самых серьёзных пожаров по числу жертв за последние десятилетия. Последствия усиливались из‑за сложного рельефа местности и скорости распространения огня. По словам представителей правительства, огонь, вероятно, начался после падения провода электропередачи, который под действием ветра и сухой растительности стал источником вспышки, быстро распространившейся по лесистой местности.

В связи с трагедией объявлены дни траура, а спасательные службы, в том числе Военная аварийно‑спасательная часть (UME), работают на месте с участием сотен специалистов. Организованы центры поддержки, в том числе горячая линия для родственников пострадавших и пропавших. Некоторые погибшие были обнаружены в своих автомобилях или на маршрутах эвакуации, когда пытались уйти от огня.

Правительство Испании и региональные власти Андалусии выразили глубокое соболезнование семьям погибших, а также заверили, что окажут всю возможную помощь пострадавшим, оставаясь в постоянном контакте с экстренными службами и родственниками пропавших.

А ранее в китайском городе Цзиньцзян, провинция Фуцзянь, произошёл крупный пожар на пятиэтажной обувной фабрике Huiteng Shoes. В момент происшествия внутри находились 239 человек — сотрудники фабрики и посетители. Спасателям удалось эвакуировать 213 человек, однако двоих эвакуированных позже констатировали погибшими в больнице, а ещё 26 человек, числившихся пропавшими без вести, были обнаружены мертвыми.