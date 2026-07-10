При страшном пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек

В китайском городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь не менее 28 человек стали жертвами крупного пожара на обувной фабрике Huiteng Shoes, сообщает Bob News 24. После трагедии председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оперативно установить причины случившегося и привлечь виновных к ответственности.

28 человек стали жертвами крупного пожара на обувной фабрике в Китае. Видео © X / The CBIJ / Sprinter Press

Возгорание произошло в четверг вскоре после полудня в пятиэтажном производственном здании, где размещались цеха и складские помещения. В момент происшествия внутри находились 239 человек — сотрудники предприятия и посетители. Спасателям удалось вывести из здания 213 человек. Двое из эвакуированных позднее скончались в больнице, ещё 26 человек, числившихся пропавшими без вести, были обнаружены погибшими.

Ликвидация пожара заняла почти четыре часа. В операции участвовали более 500 сотрудников экстренных служб. Государственное телевидение КНР показало кадры, на которых густой чёрный дым вырывался из окон охваченного огнём здания, а люди ожидали помощи на крыше и у окон верхних этажей.

По предварительным данным, очаг находился на первом этаже, где хранились комплектующие для производства обуви, клеящие составы и другие легковоспламеняющиеся материалы. Следователи также установили, что складированные в лестничных пролётах материалы затруднили эвакуацию и осложнили работу пожарных. После происшествия власти начали уголовное расследование. Руководителей компании задержали, банковские счета предприятия заморожены до завершения следственных действий.

Си Цзиньпин заявил, что необходимо приложить все усилия для выяснения обстоятельств трагедии, оказания помощи пострадавшим и привлечения к ответственности всех причастных. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило к месту происшествия 183 пожарных и 35 единиц специальной техники. Цзиньцзян считается одним из крупнейших центров обувной промышленности Китая. По официальным данным, в 2024 году предприятия города выпустили свыше 1,2 млрд пар обуви, что составляет около одной пятой мирового производства.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло возгорание в здании театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Из-за происшествия спектакль отменили, а посетителей эвакуировали. После срабатывания пожарной тревоги была проведена эвакуация, сигнал тревоги также поступил в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте, расположенном рядом с театром.