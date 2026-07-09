В Запорожской области ввели ЧС техногенного характера из-за сожжённых полей
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В Запорожской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Об этом объявил губернатор Евгений Балицкий по итогам внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
«Сложившаяся обстановка создаёт угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения», — написал он в своём телеграм-канале.
В связи с этим главам муниципальных образований поручено организовать непрерывный мониторинг ситуации на местах, сделав особый акцент на пожарной безопасности сельхозугодий. Муниципалитетам также предписано продолжить скрупулёзную фиксацию гибели урожая. Администрации на местах должны точно определять площади повреждённых огнём посевов и направлять подтверждающую документацию в региональное Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики.
Губернатор привёл конкретные цифры понесённого урона. С начала июня массированные налёты беспилотников спровоцировали многочисленные ландшафтные пожары. Огнём уже уничтожено 1479 гектаров озимой пшеницы. Наибольший ущерб вражеские атаки нанесли Каменско-Днепровскому, Васильевскому, Приморскому, Бердянскому, Мелитопольскому округам и городскому округу Мелитополь.
Ранее в Херсонской области объявлен режим техногенной чрезвычайной ситуации, направленный на ускорение восстановления ключевых объектов региона. Данная мера позволит оперативнее решать проблемы, связанные с системами жизнеобеспечения, инфраструктурой и экономикой. При этом губернатор Владимир Сальдо подчеркнул, что для жителей ничего не меняется. Позднее публикация о введении ЧС исчезла из телеграм-канала губернатора.
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