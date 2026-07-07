Из канала Сальдо пропал пост о введении режима техногенной ЧС на Херсонщине

Публикация о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области исчезла из телеграм-канала губернатора Владимира Сальдо.

Напомним, несколько часов назад в канале главы региона появился пост, в котором говорилось о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации для ускорения восстановления и работы ключевых объектов региона. При этом такой режим не предполагает никаких изменений для жителей.

Сейчас эта публикация исчезла. Официальных комментариев пока не поступало.