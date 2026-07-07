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Регион
7 июля, 11:15

Из канала Сальдо пропал пост о введении режима техногенной ЧС на Херсонщине

Обложка © ТАСС /Петр Ковалев

Обложка © ТАСС /Петр Ковалев

Публикация о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области исчезла из телеграм-канала губернатора Владимира Сальдо.

Напомним, несколько часов назад в канале главы региона появился пост, в котором говорилось о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации для ускорения восстановления и работы ключевых объектов региона. При этом такой режим не предполагает никаких изменений для жителей.

Сейчас эта публикация исчезла. Официальных комментариев пока не поступало.

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Никита Никонов
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