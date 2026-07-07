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Регион
7 июля, 08:26

В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / roibu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / roibu

В Херсонской области введён режим техногенной чрезвычайной ситуации, который должен ускорить восстановление и работу ключевых объектов региона. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо.

Решение позволит оперативнее заниматься вопросами, связанными с системами жизнеобеспечения, инфраструктурой и экономикой. Благодаря особому режиму власти смогут быстрее проводить необходимые работы, закупать оборудование, технику и материалы, сократив количество необходимых для согласования процедур.

«Для жителей ничего не меняется. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни», — подчеркнул Сальдо.

Подрывы, расстрелы и яд: Суд вынес приговор двум агентам СБУ, пытавшимся убить Сальдо
Подрывы, расстрелы и яд: Суд вынес приговор двум агентам СБУ, пытавшимся убить Сальдо

Ранее сообщалось, что Херсонская область полностью осталась без электроснабжения из-за сбоя в работе энергосистемы. В «Херсонэнерго» причиной отключений назвали технологическое нарушение. Энергетики приступили к восстановлению подачи электричества и заявили, что в первую очередь постараются вернуть свет как можно большему числу потребителей.

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Владимир Озеров
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