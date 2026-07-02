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Регион
2 июля, 10:05

Подрывы, расстрелы и яд: Суд вынес приговор двум агентам СБУ, пытавшимся убить Сальдо

Суд дал 6 и 6,5 года соучастникам покушений на Сальдо и общественников Херсона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое жителей Херсонской области, сотрудничавших с украинскими спецслужбами, приговорены к шести и шести с половиной годам колонии за содействие в организации серии покушений в Херсоне, включая покушение на губернатора Владимира Сальдо. Об этом сообщил сам глава региона у себя в телеграм-канале.

По его словам, осуждённые хранили и передавали исполнителям взрывчатку, оружие и боеприпасы. В 2022 году в своём авто при их участии был подорван глава управления молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко, расстрелян общественный деятель Валерий Кулешов.

«Была попытка покушения и на меня. Суд назначил виновным шесть лет и шесть с половиной лет колонии», — написал Сальдо.

Для покушения на убийство Сальдо использовали огнетушитель с 500 г взрывчатки
Для покушения на убийство Сальдо использовали огнетушитель с 500 г взрывчатки

Напомним, что в августе 2022 года Владимира Сальдо экстренно доставили в симферопольскую больницу. Позже в Минобороны уточнили — причиной стало поражение боевыми токсинами. В феврале в РХБЗ сообщили, что против губернатора применили рицин — яд, запрещённый международной конвенцией. Сам Сальдо рассказал, что к покушению причастен человек из его ближайшего окружения, согласившийся на отравление за крупное вознаграждение.

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Владимир Озеров
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