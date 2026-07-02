Подрывы, расстрелы и яд: Суд вынес приговор двум агентам СБУ, пытавшимся убить Сальдо

Двое жителей Херсонской области, сотрудничавших с украинскими спецслужбами, приговорены к шести и шести с половиной годам колонии за содействие в организации серии покушений в Херсоне, включая покушение на губернатора Владимира Сальдо. Об этом сообщил сам глава региона у себя в телеграм-канале.

По его словам, осуждённые хранили и передавали исполнителям взрывчатку, оружие и боеприпасы. В 2022 году в своём авто при их участии был подорван глава управления молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко, расстрелян общественный деятель Валерий Кулешов.

«Была попытка покушения и на меня. Суд назначил виновным шесть лет и шесть с половиной лет колонии», — написал Сальдо.