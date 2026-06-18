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Регион
18 июня, 10:22

Для покушения на убийство Сальдо использовали огнетушитель с 500 г взрывчатки

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

На скамье подсудимых в Херсонской области — трое местных жителей, двое из которых ранее служили в ВСУ, а третий является предпринимателем, оказывавшим юридические услуги. Им предъявлены обвинения в покушении на главу региона Владимира Сальдо и в гибели двух человек. Все фигуранты полностью признали свою вину, сообщил прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения.

По их словам, подсудимым поставили задачу совершить акт международного терроризма с целью убийства Сальдо. Для этого использовали самодельное взрывное устройство, изготовленное из огнетушителя: из него извлекли примерно 1 кг взрывчатого вещества, оставив порядка 500 г, и вновь поместили внутрь поражающие элементы — металлические шарики, гайки и болты.

В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются участие в террористическом сообществе, акт международного терроризма, покушение на него, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств. Уголовное дело расследовалось Следственным комитетом РФ. Суд продолжается.

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Напомним, с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество СБУ. В апреле они били пророссийского активиста Валерия Кулешова, в июне пытались подорвать Сальдо. Взрывчатку заложили у ресторана, где он регулярно бывал, однако детонация произошла до того, как чиновник вышел из заведения. Сам губернатор заявил, что остался жив благодаря предупреждениям местных жителей. В том же месяце подсудимые подорвали автомобиль начальника департамента молодёжной политики ВГА Дмитрия Савлученко — он погиб.

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Анастасия Никонорова
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