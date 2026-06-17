Сальдо: ПВО отбила ночную атаку 18 дронов ВСУ на мосты в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отражении крупной воздушной атаки, проведённой украинскими формированиями в ночь на среду. Целями противника стали мостовые переходы в регионе.

По данным главы региона, подразделения противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили 18 вражеских ударных беспилотников. Все аппараты были сбиты на подлёте к объектам.

Сальдо поблагодарил военнослужащих за профессиональную и самоотверженную работу. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Движение по мостам осуществляется в штатном режиме.

Украинские формирования регулярно предпринимают попытки поразить транспортную инфраструктуру региона. Предыдущая массированная атака была зафиксирована 9 июня. Тогда силами ПВО было перехвачено более 20 дронов, но часть объектов получила повреждения. На этот раз, по словам губернатора, обошлось без последствий.