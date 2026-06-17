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Регион
17 июня, 08:23

Сальдо: ПВО отбила ночную атаку 18 дронов ВСУ на мосты в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отражении крупной воздушной атаки, проведённой украинскими формированиями в ночь на среду. Целями противника стали мостовые переходы в регионе.

По данным главы региона, подразделения противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили 18 вражеских ударных беспилотников. Все аппараты были сбиты на подлёте к объектам.

Сальдо поблагодарил военнослужащих за профессиональную и самоотверженную работу. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Движение по мостам осуществляется в штатном режиме.

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Украинские формирования регулярно предпринимают попытки поразить транспортную инфраструктуру региона. Предыдущая массированная атака была зафиксирована 9 июня. Тогда силами ПВО было перехвачено более 20 дронов, но часть объектов получила повреждения. На этот раз, по словам губернатора, обошлось без последствий.

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Дарья Денисова
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