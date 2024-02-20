"За большие деньги": Сальдо рассказал, кто отравил его в 2022 году

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл детали, как его отравили в 2022 году. По словам политика, к этому был причастен человек из его ближнего круга, который согласился на преступление ради большой суммы денег.

"Сейчас Минобороны РФ выяснило, что использовался рицин — опасный боевой химикат, который в несколько раз токсичнее цианистого калия. К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял, — за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален", — написал он в телеграм-канале.

В тот день, вспоминает Сальдо, он успел лишь сообщить о своём самочувствии, после чего потерял сознание. Очнулся глава региона через 15 дней в московском НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По его мнению, Киев совершает подобное, чтобы запугать российскую сторону, так как у ВСУ нет реальных успехов на поле боя.