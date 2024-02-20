"За большие деньги": Сальдо рассказал, кто отравил его в 2022 году
Сальдо признался, что в 2022 году его отравил человек из ближнего окружения
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл детали, как его отравили в 2022 году. По словам политика, к этому был причастен человек из его ближнего круга, который согласился на преступление ради большой суммы денег.
"Сейчас Минобороны РФ выяснило, что использовался рицин — опасный боевой химикат, который в несколько раз токсичнее цианистого калия. К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял, — за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален", — написал он в телеграм-канале.
В тот день, вспоминает Сальдо, он успел лишь сообщить о своём самочувствии, после чего потерял сознание. Очнулся глава региона через 15 дней в московском НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По его мнению, Киев совершает подобное, чтобы запугать российскую сторону, так как у ВСУ нет реальных успехов на поле боя.
"Однако у режима Зеленского ничего не выйдет — у нас есть управа на их незаконные методы. А вот им самим за терроризм и нарушение обычаев войны придётся ответить", — заключил губернатор.
Напомним, в августе 2022 года Владимира Сальдо экстренно госпитализировали. Тогда Life.ru выяснил, что главу региона доставили в одну из больниц Симферополя по причине, как позднее сообщило Минобороны, отравления боевыми веществами. Вчера, 20 февраля, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что против политика использовали рицин — чрезвычайно ядовитое вещество, входящее в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.
ТАСС / Артём Геодакян