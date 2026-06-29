В Татарстане и Кабардино-Балкарии введён режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности ввели в Кабардино-Балкарии. Об этом предупредил глава КБР Казбек Коков в своём Telegram-канале.

«Если вы стали очевидцами работы систем ПВО, направленной на подавление или уничтожение летательного аппарата, не осуществляйте фото/видеофиксацию и не выкладывайте эти кадры в сеть интернет», — напомнил он.

Глава республики также напомнил, что возможны перебои в работе интернета и мобильной связи.

О таком же режиме сообщили и в Татарстане. В канале республиканского управления МЧС на платформе «Макс» уточнили, что на территории региона введена ракетная опасность.

Ранее единая государственная система предупреждения ЧС объявила в Московской области ракетную опасность. Граждан настоятельно призвали оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и при необходимости спускаться в укрытия, а тем, кто находится вне дома, было рекомендовано незамедлительно зайти в ближайшие здания, переходы или паркинги. Власти предупредили о вероятных сбоях в работе мобильного интернета и категорически запретили снимать работу средств ПВО и обломки беспилотников. Жителям, обнаружившим дроны или их фрагменты, указали на необходимость немедленно звонить по номеру 112.