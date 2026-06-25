Ракетную опасность объявили в Московской области

В Московской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.

Также предупреждают о возможных перебоях с мобильным интернетом. Снимать работу ПВО и обломки дронов запрещено. Жителей просят в случае обнаружения БПЛА или их частей сообщать по телефону «112».

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе власти объявили режим опасности из-за беспилотников. Жителей попросили быть внимательными и осторожными.