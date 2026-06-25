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Регион
25 июня, 08:14

Режим беспилотной опасности объявлен в ХМАО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) власти объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Жителей просят проявлять бдительность.

«В Югре объявлен режим беспилотной опасности», — коротко написал Кухарук в своих соцсетях.

FPV-дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом — погиб мужчина
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Ранее в селе Александровка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате удара осколочные ранения получил мужчина. А число погибших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу 22 июня достиг 6, ещё 68 пострадали.

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Татьяна Миссуми
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