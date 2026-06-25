Режим беспилотной опасности объявлен в ХМАО
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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) власти объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Жителей просят проявлять бдительность.
«В Югре объявлен режим беспилотной опасности», — коротко написал Кухарук в своих соцсетях.
Ранее в селе Александровка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате удара осколочные ранения получил мужчина. А число погибших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу 22 июня достиг 6, ещё 68 пострадали.
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