Режим беспилотной опасности объявлен в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) власти объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Жителей просят проявлять бдительность.

«В Югре объявлен режим беспилотной опасности», — коротко написал Кухарук в своих соцсетях.

Ранее в селе Александровка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате удара осколочные ранения получил мужчина. А число погибших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу 22 июня достиг 6, ещё 68 пострадали.