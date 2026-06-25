Ракетный удар ВСУ по Воронежу 22 июня унёс жизни шести человек, пострадали 68

Ракетный удар ВСУ по Воронежу 22 июня стал одним из самых тяжёлых за последнее время, в результате него пострадали 68 человек, 6 погибли. Губернатор региона Александр Гусев уточнил число пострадавших и жертв.

«Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни», — заявил губернатор.

Медицинская помощь продолжается для 21 взрослого пострадавшего в четырёх больницах региона. Остальные, включая двух несовершеннолетних, получили амбулаторное лечение.

Начаты выплаты компенсаций родственникам погибших и формируются списки для пострадавших с серьёзными травмами, которые также получат финансовую поддержку. Гусев поблагодарил воронежцев за бдительность и службы, оперативно оказавшие помощь на месте ЧС, что помогло спасти жизни многих жителей.