Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 07:34

Ракетный удар ВСУ по Воронежу 22 июня унёс жизни шести человек, пострадали 68

Обложка © ChatGPT/Life.ru

Обложка © ChatGPT/Life.ru

Ракетный удар ВСУ по Воронежу 22 июня стал одним из самых тяжёлых за последнее время, в результате него пострадали 68 человек, 6 погибли. Губернатор региона Александр Гусев уточнил число пострадавших и жертв.

«Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни», — заявил губернатор.

Медицинская помощь продолжается для 21 взрослого пострадавшего в четырёх больницах региона. Остальные, включая двух несовершеннолетних, получили амбулаторное лечение.

Начаты выплаты компенсаций родственникам погибших и формируются списки для пострадавших с серьёзными травмами, которые также получат финансовую поддержку. Гусев поблагодарил воронежцев за бдительность и службы, оперативно оказавшие помощь на месте ЧС, что помогло спасти жизни многих жителей.

В Воронежской области объявлен трёхдневный траур по жертвам ракетного удара ВСУ
В Воронежской области объявлен трёхдневный траур по жертвам ракетного удара ВСУ

Изначально сообщалось, что жертвами атаки ВСУ на Воронеж стали пять мирных жителей. В результате ракетного удара оказались повреждены 10 многоэтажек и шесть частных домов. СК завёл уголовное дело о теракте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar